0553 313 94 23

600 okul kapatan büyük salgın! Türkiye'ye sadece 35 km uzaklıkta

Bulgaristan'ı etkisi altına alan grip salgını yaklaşık 600 okulda eğitime ara verildi. Komşunun salgından en fazla etkilenen yerleşim alanlarından biri olan Burgaz Türkiye'ye sadece 35 kilometre mesafede.

21 Ocak 2019 Pazartesi 23:00
600 okul kapatan büyük salgın! Türkiye'ye sadece 35 km uzaklıkta

Devlet Sağlık Müfettişliği Müdürü doktor Angel Kunçev, grip salgının önümüzdeki hafta sonu doruk noktaya ulaşacağını belirterek; salgının şu an ülkenin üçte birini etkisi altında aldığını söyledi.

Komşu Bulgaristan’ı etkisi altına alan grip salgını bir haftadır devam ederken, eğitim ve öğretimi de olumsuz etkiliyor. Grip salgınının yoğun olarak görüldüğü Burgaz, Pazarcık, Silistra kentleri başta olmak üzere ülke genelinde yaklaşık 600 okulda eğitime ara verildi. Okulların bazılarında bir hafta eğitime ara verilirken, grip salgınının artarak devam ettiği bildirildi.

Uzmanlar insanların, toplu kapalı alanlardan kaçınmalarını ve önlem almalarını isteyerek, gripten korunmanın yollarını anlattı.

Salgının yoğun olarak görüldüğü kentlerde insanların maske takarak sokaklara çıktığı görüldü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 23:00
  1. Bulgaristan
  2. grip salgını
  3. eğitime ara
  4. Angel Kunçev
  5. grip
  6. Okul

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail güçleri 100 Filistinli mahkumu yaraladı
    1. İsrail güçleri 100 Filistinli mahkumu..
    2. İZBAN işçilerinin merakla beklediği..
    3. Köpeklerin saldırısına uğrayan yaşlı..
    4. Bakan Soylu'dan oryantiring şampiyonu..
    5. Maçın ardından
    6. Yeniden aday gösterilmeyince..
    7. Maçın ardından
    8. 600 okul kapatan büyük salgın!..
    9. Türkiye'nin en genç belediye başkan..
    10. AK Parti MYK Toplantısı
    11. Saç nezlesi nasıl bir hastalıktır? Saç..
    12. Düzyatan isyan etti: Ne yaparsam..
    13. Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü..
    14. AB'den İsrail'e 'yerleşim' tepkisi
    15. Kral Şakir çocuklarla buluşuyor!
    16. Ispanağı yoğurtla tüketmek doğru mu?
    17. Okul müdürlüğü sınavı ne zaman? Okul..
    18. Quaresma'dan bir ihtarname daha
    19. Sporda şiddet paylaşımında bulunan 831..
    20. 65 aylığı nasıl alınır? Kimler 65..
    Melih Gökçek'ten flaş açıklama: Emrinde bir savcı mı var?
    Melih Gökçek'ten flaş açıklama: Emrinde bir savcı mı var?
    "Gülen koklayarak fark etti, Adil Öksüz ve Mustafa Yeşil'i falakaya yatırdı!"
    "Gülen koklayarak fark etti, Adil Öksüz ve Mustafa Yeşil'i falakaya yatırdı!"
    Gündemi sarsan iddia! "Melih Gökçek, AK Parti'den istifa edip MHP'ye katılacak"
    Gündemi sarsan iddia! "Melih Gökçek, AK Parti'den istifa edip MHP'ye katılacak"
    Telefonuna gelen mesaja "Evet' diye cevap verdi, hayatının şokunu yaşadı
    Telefonuna gelen mesaja "Evet' diye cevap verdi, hayatının şokunu yaşadı
    Selçuk Bayraktar duyurdu! 2 milyon TL ödül verilecek
    Selçuk Bayraktar duyurdu! 2 milyon TL ödül verilecek

    Günün Karikatürü

    22 Ocak 2019
    Türkiye'ye mesaj yollayıp açıkladı: ABD ve AB ülkeleri bize katılmak istiyor
    Türkiye'ye mesaj yollayıp açıkladı: ABD ve AB ülkeleri bize katılmak istiyor
    Böyle uyardı: Sayın Erdoğan yeni saldırı geliyor!
    Böyle uyardı: Sayın Erdoğan yeni saldırı geliyor!