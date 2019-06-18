0553 313 94 23

600 bin TL ödülle aranan terörist öldürüldü

Bitlis'te ölü olarak ele geçirilen PKK'lı teröristin, 600 bin TL ödülle aranan sözde Sason sorumlusu 'Eren Karker' kod adlı Ünal Dinar olduğunu açıklandı.

18 Haziran 2019 Salı 12:41
600 bin TL ödülle aranan terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te ölü olarak ele geçirilen teröristin, 600 bin TL ödülle aranan sözde Sason sorumlusu 'Eren Karker' kod adlı Ünal Dinar olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"İç güvenlik operasyonları kapsamında; 16.06.2019 tarihinde Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca Bitlis-Merkez ilçe Doğruyol köyü kırsalında ölü olarak ele geçirilen terör örgütü mensubunun Terörden Arananlar Listesi’nde 600 bin TL ödülle turuncu kategoride yer alan sözde Sason sorumlusu 'Eren Karker' kod adlı Ünal Dinar olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu teröristin, 2014 yılında Çeltikli Bitlis yolunun kesilmesi ve Güvenlik Korucusu Nihat Çaprak'ın kaçırılarak şehit edilmesi olayının faillerinden biri olduğu belirlenmiştir. Ayrıca bugün Bitlis-Merkez ilçe Yenice koyu kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen 'Şehit J.Onb. Hakan ISIK 2019-60 Operasyonu' kapsamında 1 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 12:41
  1. Bitlis
  2. PKK operasyonları
  3. Terör operasyonu
  4. öldürülen terörist
  5. Eren Karker kod adlı terörist
  6. Ünal Dinar
  7. Terörle Mücadele

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyabet hastalarına sıcak hava uyarısı
    1. Diyabet hastalarına sıcak hava uyarısı
    2. Başkent Üniversitesi Adana Sağlık..
    3. sahibinden.com'un Fotoğraftan Araç..
    4. Emniyet Müdürü Aktaş, karnesini alan..
    5. Etkisiz hale getirilen teröristin..
    6. Kaş ve Demre’de tiyatro coşkusu
    7. KMTSO Meclisi 13. Olağan toplantısını..
    8. "Abdülhamid Han ile Atatürk'ü..
    9. İZTO’dan “İşe Motosiklete Gitme”..
    10. Kick Boks Türkiye Şampiyonası..
    11. Yaz meyvelerini doğru saatlerde yiyin
    12. Vali Soytürk Sağlıkta Hayat Merkezi..
    13. Dolu ile birlikte rüzgar vurdu bağlar..
    14. Sakarya Büyükşehir’den trafikte..
    15. Eski Yargıtay üyesi Abdurrahman..
    16. Vali Mustafa Masatlı, “Biz Anadolu’yuz..
    17. Yüzlerce metre ötedeki trafik kural..
    18. Cinayetlerin arkasında FETÖ’cü hainler..
    19. Avrupa Oyunlarında mücadele edecek..
    20. LÖSEV karne heyecanını eğlenceyle..
    21. Saadet Partili ismin skandal Mursi..
    22. 600 bin TL ödülle aranan terörist..
    23. Başkan Ekrem Yüce öğrencilerin..
    24. Sarıgöl’de mevsimin ilk üzümü yetişti
    25. Fethi Sekin Şehir Hastanesinde "Tıbbı..
    26. Toksöz 2,5 ayın hesabını verdi
    27. Erenler’de kilitli parke taşları..
    28. Altın fiyatları
    29. Erzincan merkezli 5 ilde FETÖ/PDY..
    30. Esed rejimi sınırda Lübnanlı 2..
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Sisi'yi tebrik etmişti... Gül'den Mursi mesajı
    Sisi'yi tebrik etmişti... Gül'den Mursi mesajı

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması