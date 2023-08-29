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Gündem 60 mimarın garip tur macerası mağduriyetle son buldu
Gündem

60 mimarın garip tur macerası mağduriyetle son buldu

Yeniakit Publisher
2023-08-29 17:10:00 -
60 mimarın garip tur macerası mağduriyetle son buldu

Balkanlar turuna çıkamayan ve peşin ödedikleri paralarının battığını öğrenen üyeler, çözüm için Denizli Mimarlar Odası’na müracaat etti.

Denizli’de 1 haftalık Balkanlar turu için Nisan ayında peşin ödeme yapan 60 mimar, firmanın iflas ettiğini öğrenince mağdur oldu.

17 – 24 Eylül 2023 tarihileri arasında 1 haftalık Balkanlar turu düzenlenen İzmir merkezli tur firması, Denizli Mimarlar Odası üyelerine ulaştı. Tura kayıt yaptıran 60 mimar, Nisan ayında anlaştıkları organizatör firmaya kişi başı 500 euro olan turun bedelinin tamamını ödedi. Turun başlamasına 1 ay kala hazırlıklar için firmayı arayan mimarlar, hiçbir yetkilisine ulaşamadıkları firmanın battığını öğrendi.

Balkanlar turuna çıkamayan ve peşin ödedikleri paralarının battığını öğrenen üyeler, çözüm için Denizli Mimarlar Odası’na müracaat etti. Yönetimden turun oda tarafından düzenlenmediği ve bu yüzden haklarını aramak için tur firmasına dava açmaları gerektiğini söylenen üyeler, duyurunun Mimarlar Odası tarafından yapılması nedeniyle güvenerek programa dahil olduklarını savundu.

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