60 bin dolarlık sanat eserini kırdı!

Hollanda’nın en kalabalık şehri Amsterdam’daki bir kilisede sergilenen sanatçı Jeff Koons’un “Gazing Ball” isimli eseri tuzla buz oldu. Tahmini olarak 60.000 dolarlık değer biçilen sanat eserine dokunan bir ziyaretçi tablonun önündeki sanat eserinin yere düşmesine sebep oldu.

Noel ağaçlarının üzerine asılan süs toplardan esinlenen sanat eseri, yere düşünce tuz buz oldu.



KİMİN KIRDIĞI ARAŞTIRILIYOR



Amsterdam’daki Nieuwe Kerk isimli kilisenin sözcüsü Martijn vanSchieveen, “Bir kişi dokununca, top yere düştü ve parçalara ayrıldı. Topun bir kısmı hala sergileniyor. Sanat eserini kimin kırdığına dair incelemelerimiz devam ediyor” dedi.