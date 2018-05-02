THY - Konya
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

60 bin dolarlık sanat eserini kırdı!

Sanatçı Jeff Koons'un 60.000 dolar değerindeki sanat eseri kırıldı. Gazing Ball (Türkçesi: Bakan Top) isimli sanat eserine dokunan bir sanatsever, bunun düşerek kırılmasına sebep oldu.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 15:04
60 bin dolarlık sanat eserini kırdı!

Hollanda’nın en kalabalık şehri Amsterdam’daki bir kilisede sergilenen sanatçı Jeff Koons’un “Gazing Ball” isimli eseri tuzla buz oldu. Tahmini olarak 60.000 dolarlık değer biçilen sanat eserine dokunan bir ziyaretçi tablonun önündeki sanat eserinin yere düşmesine sebep oldu.
Noel ağaçlarının üzerine asılan süs toplardan esinlenen sanat eseri, yere düşünce tuz buz oldu.

KİMİN KIRDIĞI ARAŞTIRILIYOR

Amsterdam’daki Nieuwe Kerk isimli kilisenin sözcüsü Martijn vanSchieveen, “Bir kişi dokununca, top yere düştü ve parçalara ayrıldı. Topun bir kısmı hala sergileniyor. Sanat eserini kimin kırdığına dair incelemelerimiz devam ediyor” dedi.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 15:04
  1. Hollanda
  2. müze
  3. sergi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    O habere Ferdi Eğilmez'den yalanlama
    1. O habere Ferdi Eğilmez'den yalanlama
    2. AK Parti İl Başkanı: Tatlıses aday..
    3. Fenerbahçe iki süper starın peşinde!
    4. 1 Mayıs dolara yaramadı ! Yükselişe..
    5. Mustafa Destici'nden 4'lü ittifaka ilk..
    6. 60 bin dolarlık sanat eserini kırdı!
    7. Karamollaoğlu'ndan itttifak açıklaması
    8. "Abdüllatif Şener CHP'yi çıldırtır"
    9. Düğmeye basıldı! 15 ilde dev operasyon
    10. Bin 100 kişilik iş kontenjanı için tam..
    11. Türkiye 19 ülkeyi davet etti! O ülke..
    12. Çiftlik Bank'ın beyni Türkiye'ye..
    13. Samsun'da insanlık ölmemiş dedirten..
    14. Çin Devlet Radyosu: CHP'nin adayı Aziz..
    15. Bush'a ayakkabı fırlatan gazeteci..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kore..
    17. Sezonu galibiyetle kapatmayı..
    18. Black Mirror senaryosu “sosyal skor”..
    19. "Abdüllatif Şener’in adaylığı CHP'yi..
    20. Konya Selçuk Üniversitesi'nde bomba..
    Ahmet Hakan veda etti! İşte son cümleleri
    Ahmet Hakan veda etti! İşte son cümleleri
    Fehmi Koru elindeki seçim anketinin sonucunu paylaştı
    Fehmi Koru elindeki seçim anketinin sonucunu paylaştı
    Melih Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı!
    Melih Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı!
    Bülent Arınç seçim tahminini açıkladı
    Bülent Arınç seçim tahminini açıkladı
    Bu fotoğraf yüzünden görevinden alındı!
    Bu fotoğraf yüzünden görevinden alındı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Hükümet'in verdiği paket Portakal'ı çıldırttı!
    Hükümet'in verdiği paket Portakal'ı çıldırttı!
    "Yeni hedef Erdoğan'ı kötürüm bırakmak"
    "Yeni hedef Erdoğan'ı kötürüm bırakmak"