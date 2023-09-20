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Aktüel 6 yıldır aranıyordu! FETÖ'nün sözde büyük bölge imamı yakalandı
Aktüel

6 yıldır aranıyordu! FETÖ'nün sözde büyük bölge imamı yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-09-20 21:52:00 -
6 yıldır aranıyordu! FETÖ'nün sözde büyük bölge imamı yakalandı

Ankara’da, 6 yıldır firari olan FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün dershane ve yurtlarında yöneticilik yapan ve Polis Akademisi sınav sorularının dağıtılmasına aracılık yaptığı belirlenen Ömer kod adlı Ebubekir Şafak Baş yakalandı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalar neticesinde, 6 yıldır firar durumunda olan FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün dershane ve yurtlarında yöneticilik yapan, örgüt içerisinde “Büyük bölge talebe mesulü” olarak tabir edilen askeri okul öğrencileri ve polis akademisi öğrencilerinden sorumlu Ömer kod adlı Ebubekir Şafak Baş, Sincan ilçesinde kayıtsız olarak kaldığı adreste kıskıvrak yakalandı.

Polis Akademisi sınav sorularının dağıtılmasına aracılık yaptığı belirlendi

Şahsın 3 farklı BYLOCK hesabının bulunduğu, Polis Akademisi sınav sorularının dağıtılmasına aracılık yaptığı, örgüt adına para topladığı, örgütün talimatlarıyla Bank Asya'ya para yatıran şahıslardan olduğu, 17-25 Aralık sürecinden sonra örgütü destekleyici nitelikte gösteri ve yürüyüşlere katıldığı tespit edildi.

Şahıs, adli işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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