6 yıl önce vefat etmişti! Balkanlıoğlu Hocaefendiyi rahmetle anıyoruz
İsmailağa cemaatinin önemli hocalarından biri olan tanınmış İslam alimi Abdülmetin Balkanlıoğlu Hocaefendiyi ebedi aleme göçüşünün sene-i devriyesinde rahmetle yâd ediyoruz.
RIFAT BİLGİN İSTANBUL
Sempatik kişiliği ve coşkun hitabet gücüyle gönüllerde taht kuran Balkanlıoğlu Hoca geçirdiği kalp krizi sonrası ruhunu Rahman’a teslim etmişti.
Hakikat yolunda son nefesini verdi
Ömrünün her anını İslam davası uğruna mücadeleyle geçiren, milli değerlere sahip çıkan ve yetiştirdiği talebeler vasıtasıyla ilahi hakikatlerin savunuculuğunu yapan Abdulmetin Balkanlıoğlu Hoca’nın vefatının üzerinden altı sene geçti.
Geçirdiği kalp krizi sonrası Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Balkanlıoğlu Hoca, Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Sakızağacı Şehitliğine defnedilmişti. İslami ilimler tahsil edebilmek adına hukuk fakültesindeki eğitimini yarıda bırakan Balkanlıoğlu, ömrünü İslam’a adayarak yaşamıştı.
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