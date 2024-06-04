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Gündem 6 ülke 5 il! FETÖ'ye MİT destekli dev operasyon: Gözaltılar var!
Gündem

6 ülke 5 il! FETÖ'ye MİT destekli dev operasyon: Gözaltılar var!

Yeniakit Publisher
2024-06-04 18:32:00 - 2024-06-04 18:32:28

Malatya merkezli 6 ülke ve 5 ilde MİT destekli gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, KOM Şube Müdürlüğü ve MİT Başkanlığınca, yurt dışındaki FETÖ yöneticilerinden sosyal medya aracılığıyla aldıkları talimatlar doğrultusunda Türkiye'de örgütün güncel yapılanmasında faaliyet gösterdikleri, örgüte yeni eleman temini ve örgüt üyelerine finansal destek sağladıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

9 şüpheli gözaltına alındı

Malatya merkezli ABD, Kanada, İspanya, Hollanda, Belçika ve Almanya ile İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Elazığ’da gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, örgüt üyelerine dağıtıma hazır şekilde paketlenmiş yaklaşık değeri 960 bin lira olan menkul kıymet ve çok sayıda dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin örgütsel iletişimi "Signal" isimli haberleşme uygulaması ve sosyal medyada sohbet odaları yoluyla sağladığı tespit edildi.

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