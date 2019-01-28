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6 tonluk kepçeyi çekiciye yükleyip çalan hırsız tutuklandı

Bursa'nın Gürsu ilçesi kırsal Karahıdır Mahallesi'nde tarlada bulunan 6 tonluk kepçeyi, çekiciye yükleyerek çalan hırsız, jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

28 Ocak 2019 Pazartesi 17:48
6 tonluk kepçeyi çekiciye yükleyip çalan hırsız tutuklandı

Bursa'da 6 tonluk kepçeyi vinçle çekiciye yükleyerek çalan şüpheli A.K., tutuklandı. Hurdacıya satılan iş makinesi ise parçalanmış halde bulundu.

Olay, geçen hafta Gürsu ilçesi kırsal Karahıdır Mahallesi'nde meydana geldi. Hafriyat işleri yapan firmanın sahibi R.Y.'ye ait yaklaşık 6 tonluk kepçe, bulunduğu tarladan çalındı. R.Y.'nin haber vermesiyle jandarma ekiplerince geniş çaplı inceleme başlatıldı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kepçenin vinçli çekiciye yüklenip çalındığını belirledi. Araştırmayı derinleştiren ekipler, 16 hırsızlık kaydı bulunan şüpheli A.K.'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen A.K. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.K.'nin çaldıktan sonra hurdacıya sattığı kepçe ise parçalanmış halde bulundu.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 17:48
  1. Bursa
  2. Gürsu ilçesi
  3. kepçe hırsızlığı
  4. tutuklama

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