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Aktüel 6 ton kuru üzüm hırsızlığının şüphelisi tutuklandı
Aktüel

6 ton kuru üzüm hırsızlığının şüphelisi tutuklandı

Manisa-Alaşehir'de bir depodan kuru üzüm hırsızlığı yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-04 18:51:00 -
6 ton kuru üzüm hırsızlığının şüphelisi tutuklandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir depodan kuru üzüm hırsızlığı yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Kavaklıdere Mahallesi'nde çiftçi H.Ö'nün (44) deposundan 6 ton kuru üzüm çalındı.

İhbar üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kavaklıdere Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

İstihbari çalışmalar sonucunda şüpheli H.G'nin (34), Salihli ilçesinde Tüccarlar Sitesi'ndeki işletmelere giderek 8 ton 200 kilo üzüm sattığı belirlendi.

Kavaklıdere Mahallesi'nde gözaltına alınan H.G, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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