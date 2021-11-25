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Gündem 6 terörist daha gebertildi! "Yeşil" de var "turuncu" da
Gündem

6 terörist daha gebertildi! "Yeşil" de var "turuncu" da

İçişleri Bakanlığı, İç Güvenlik Eren Kış-7 Operasyonları kapsamında 22 Kasım'da Bitlis'te etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin turuncu, diğerinin ise yeşil kategoride arandığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 17:09:00 -
6 terörist daha gebertildi! "Yeşil" de var "turuncu" da

İçişleri Bakanlığı, İç Güvenlik Eren Kış-7 Operasyonları kapsamında 22 Kasım'da Bitlis'te etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin turuncu, diğerinin ise yeşil kategoride arandığını bildirdi.

 

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İç Güvenlik Eren Kış-7 Operasyonları kapsamında, Bitlis'in merkez ilçesi kırsalında, kış üslenmesi amacıyla barındığı bilgisi alınan terör örgütü PKK/KCK mensuplarına yönelik İl Jandarma Komutanlığınca, 22 Kasım'da operasyon düzenlendiği hatırlatıldı.

Jandarma SİHA ve Hava Kuvvetleri destekli, jandarma özel harekat ve jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, 6 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, teröristlerden birinin Bitlis kırsalında örgütün sözde kadın sorumlusu olarak faaliyet yürüten Suriye uyruklu Baharin Afrin kod adlı Leyla Şeyho olduğu ve terörden arananlar listesinde 2 milyon liraya kadar ödülle "yeşil" kategoride arandığı belirlendi.

Diğer teröristin ise Bitlis kırsalında sorumlu düzeyde faaliyet yürüten Soreş Kars Roni kod adlı Erhan Mingsar olduğu ve terörden arananlarda 1 milyon liraya kadar ödülle "turuncu" kategoride arandığı kaydedildi.

Terörist Erhan Mingsar'ın, 1 Haziran 2021'de Bitlis'in Tatvan Çavuşlar köyü bölgesinde Jandarma Teğmen Baki Koçak ve Güvenlik Korucusu Yücel Aki'nin şehit edilmesi, Jandarma Uzman Çavuş Akın Temel, Jandarma Uzman Çavuş Serdar Durak, Jandarma Uzman Çavuş Önder Turan ve Güvenlik Korucusu Ekrem Saz'ın yaralanması olaylarının faillerinden olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Teröristlerin etkisiz hale getirilmesiyle şehitlerimizin kanı yerde kalmadı." ifadelerine yer verildi.

 

 

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