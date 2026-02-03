  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Güneş tutulmasının tarihi belli oldu: Tam 6 dakika sürecek! Ocak ayı enflasyon beklentisi ne yönde? 2026 Ocak ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Faruk Akşit 'üç gün gecikmeyle başardık' diyerek Türkiye'ye ilan etti 14 bin 894 ev teslim edildi! Depremin ardından Elazığ bambaşka bir görünüm kazandı Avrupa ülkesinde taksiciler kontak kapattı Enerji bağımsızlığında geri sayım! Akkuyu'da şalter iniyor: Nükleer enerji ulusal şebekeye bağlanıyor! Başını CHP’lilerin çektiği şüpheliler için hesap vakti! Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci perde Ödülünü Erdoğan'ın elinden aldı: Türkiye'de sadece 102 kişi yapıyor! Hakkari'den korkutan olay
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Hakkari'den korkutan olay
AA Giriş Tarihi:

Hakkari'den korkutan olay

Hakkari'de yamaçtan kopan kaya parçası evin duvarını deldi. Bölgeye gelen ekipler incelemelerde bulundu.

#1
Foto - Hakkari'den korkutan olay

Karşıyaka Mahallesi'nde yamaçtan kopan büyük bir kaya parçası Yusuf Dayan'a ait 4 katlı binanın giriş katında bulunan dairedeki odanın duvarına çarptı.

#2
Foto - Hakkari'den korkutan olay

Olay sırasında kimsenin bulunmadığı odanın duvarında hasar oluştu. Haber verilmesi üzerine mahalleye giden AFAD ve belediye ekipleri, ev ve kayanın düştüğü noktada incelemelerde bulundu.

#3
Foto - Hakkari'den korkutan olay

Ev sahibinin kardeşi İsmail Dayan, yağıştan dolayı kaya parçalarının düştüğünü söyledi.

#4
Foto - Hakkari'den korkutan olay

Evde hasar oluştuğunu belirten Dayan, "Burası yatak odasıydı. O saatte burada kimse bulunmuyordu. Yoksa can kaybı da olabilirdi. Yetkilileri aradık. Allah razı olsun, AFAD Müdürü ve Sayın Valimiz çok ilgilendiler. Ekipler buraya geldi. Büyük bir kaya duvarı delmiş. Düşme riski bulunan başka bir kaya daha var. Ekipler onu da indirecek." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! İki tatil birleştirildi
Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! İki tatil birleştirildi

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönemiyle ilgili kritik bir karara imza attı. Alınan kararla ara tatil ve Rama..
"Geçilemez" denilen Ayn el-Arab geçildi: Paçavra siyaseti ve YPG işgali sona erdi!
Gündem

"Geçilemez" denilen Ayn el-Arab geçildi: Paçavra siyaseti ve YPG işgali sona erdi!

Bir dönem "geçilemez" denilen, terör örgütü YPG'nin kalesi haline getirilen Ayn el-Arab, şanlı bir direnişle topa tüfeğe gerek kalmadan terö..
Özlem Gürzel kendisine 'utanmaz' diyen CHP’li zamparayı rezil etti: Senin gibi başkasının evinde basılmadım ki utanayım
Gündem

Özlem Gürzel kendisine 'utanmaz' diyen CHP’li zamparayı rezil etti: Senin gibi başkasının evinde basılmadım ki utanayım

Beykoz Belediye Meclis toplantısında, Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel ile eski belediye başkan yardımcısı CHP’li Bilgehan Murat Miniç arası..
İran Türkiye'ye teslim etmeye hazırlanıyordu! Rusya hemen uyanıklık yapıp araya girdi: Bize verin biz saklarız
Gündem

İran Türkiye'ye teslim etmeye hazırlanıyordu! Rusya hemen uyanıklık yapıp araya girdi: Bize verin biz saklarız

İran'ın güçlendirilmiş uranyum rezervini Türkiye'ye transfer edeceği konuşulurken Rusya ani bir kararla harekete geçti. Moskova yönetimi, İr..
Neler oluyor? Rus diplomat kovuldu
Dünya

Neler oluyor? Rus diplomat kovuldu

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Londra'da Rus diplomat sınır dışı edildi.
Trump duyurdu, Hindistan Rusya'yı terk etti: Kirli ittifakta enerji çatlağı!
Gündem

Trump duyurdu, Hindistan Rusya'yı terk etti: Kirli ittifakta enerji çatlağı!

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan’ın Rusya’dan petrol alımını tamamen durdurma kararı aldığını açıkladı. Bu hamlenin ardından Trump, Hindi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23