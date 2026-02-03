Hakkari'den korkutan olay

Evde hasar oluştuğunu belirten Dayan, "Burası yatak odasıydı. O saatte burada kimse bulunmuyordu. Yoksa can kaybı da olabilirdi. Yetkilileri aradık. Allah razı olsun, AFAD Müdürü ve Sayın Valimiz çok ilgilendiler. Ekipler buraya geldi. Büyük bir kaya duvarı delmiş. Düşme riski bulunan başka bir kaya daha var. Ekipler onu da indirecek." dedi.