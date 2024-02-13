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Gündem 6 Şubat depreminin yeni görüntüleri
Gündem

6 Şubat depreminin yeni görüntüleri

Yeniakit Publisher
2024-02-13 07:46:00 -

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da yeni görüntüler ortaya çıktı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da yeni görüntüler ortaya çıktı. Doğanşehir ilçesinde tarihi kale surlarının deprem anında yıkılması güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 ve Elbistan ilçesi merkezli 7,6 büyüklüğündeki depremlerin büyük hasara neden olduğu Doğanşehir'de, deprem anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Pazarcık'taki 7,7 büyüklüğündeki depremde Yeni Mahalle'de yer alan tarihi kale surları kalıntılarının bir bölümünü yıkılması görülüyor.

Görüntüde sarsıntı nedeniyle çevredeki vatandaşların kaçışması ve arka tarafta kerpiç bir binanın yıkılması nedeniyle oluşan toz bulutu yer alıyor.

Başka bir görüntüde ise bir marketteki ürünlerin yere düşmesi ve dolapların devrilmesi görülüyor.
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