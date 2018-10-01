6 milyar $’lık sektörün Ankara çıkarması

Sınır güvenliği ve askeri radar alanında yerli ve milli projeler, bu yıl ilk kez düzenlenecek I. Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi’nde tanıtılacak. MÜSİAD Ankara tarafından gerçekleştirilecek Zirve, 2-3 Ekim 2018 tarihlerinde düzenlenecek. 6 milyar dolarlık üretim gücünü 10 kat artırma potansiyeline sahip olan Türk savunma sanayi, Ankara’da bir araya geliyor. Zirvede savunma sanayi üreticileri, sektörün alt yüklenicileri, akademisyenler, orduda görevli kıdemli karar vericiler, teknoloji uzmanları, askeri denetim ve sınır kontrolü uzmanları tek çatı altında buluşuyor.