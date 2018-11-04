6. Kardeşlik Köprüsü âlimleri buluşturdu

Ömer Faruk Şahin / Ankara

Din Görevlileri Birliği Derneği, 6. Kardeşlik Köprüsü programı ile istanbul’dan 45 hoca ve alimi doğu ve güneydoğu anadolu’daki 6 farklı ildeki ziyaret programları ile bölgedeki alim ve medreselerle buluşturdu.

6 şehire ziyaret

25 ekim perşembe günü İstanbul’dan yola çıkan heyet Şanlıurfa, Diyarbakır, Siirt, Bitlis, Batman ve Mardin’de âlim ve medreselere ziyaretlerini gerçekleştirdi. Ziyaretlere kasimiye medresesi’nde başlayan heyet akabinde Ulu Cami’yi ziyaret etti. Öğle namazını kızıltepe’de bulunan peygamber efendimiz’in (sav) postası abdullah bin enes el cüheyni’nin kabrinin bulunduğu camiyi ziyaret ederek eda etti. Namaz akabinde heyet şehir turu gerçekleştirdi.

İnşallah 60 da olur

Din-Bir-Der Genel Başkanı Muhittin Yıldırım yaptığı konuşmada, “Kardeşlik bilincinin şuuruna varıp, gittiğimiz her yerde anlatmak boynumuzun borcu” ifadelerini kullanırken, Medrese Alimleri Vakfı Genel Başkanı Tayyip Elçi ise, birlik ve beraberlik çağrısı yaparak ‘Kardeşlik Köprüsü’nün 60.’sını da yapabilme dualarında bulundu.

Heyet, sefer sonucunda bölgedeki medreseler ve âlimler ile İstanbul’daki âlim ve din görevlilerinin ilerleyen süreçte de birçok ortak organizasyon düzenlenip kardeşliğe nice köprüler oluşturulmasını hedefleyerek dönüş yoluna çıktılar.