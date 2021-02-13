  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel 6 ilde terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Aktüel

6 ilde terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Gaziantep merkezli 6 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 49 şüpheliden 42'si gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 16:40:00 -
6 ilde terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Gaziantep merkezli 6 ilde bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 49 şüpheliden 42'si yakalandı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK'nın kentteki yapılanmasına ilişkin, örgütün dernek faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 49 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Gaziantep, İstanbul, Diyarbakır, Şanlıurfa, Antalya ve Şırnak'ta belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, aralarında HDP ve DBP'li parti yöneticileri ile bazı avukatların da bulunduğu 42 şüpheli gözaltına alındı.

HDP ve DBP parti binaları ile şüphelilerin adreslerindeki aramada, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Soruşturma

Gaziantep'te 14 Kasım 2019'da terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "kent meclisi", "gençlik hareketi", "cezaevi", "kadın" ve "siyasi alan" yapılanmalarına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında HDP ve DBP il başkanlarının da bulunduğu 54 şüpheli gözaltına alınmış, 32 kişi tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında 14 Temmuz'da düzenlenen ikinci operasyonda, aralarında HDP il başkanı ile görevden uzaklaştırılan 2 CHP ilçe belediye meclis üyesinin de bulunduğu 33 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 18'i tutuklanmıştı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Saadet'li Ali Aktaş'ın derdi belli oldu: Adaylığını açıkladı!
Siyaset

Saadet'li Ali Aktaş'ın derdi belli oldu: Adaylığını açıkladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaretinden sonra YİK Başkanı Asiltü..
2050 Türkiye haritası Rusları çıldırttı
Dünya

2050 Türkiye haritası Rusları çıldırttı

ABD'li düşünce kuruluşu Stratfor'un geçtiğimiz günlerde tekrar gündeme getirdiği '2050'de Türkiye'nin etki alanları' haritası Rusya'da rahat..
Teyit.org değerlendirdi: Mahir Ünal'ın sözleri cımbızlanmış
Medya

Teyit.org değerlendirdi: Mahir Ünal'ın sözleri cımbızlanmış

Teyit.org, AK Parti Genel Başkanı Mahir Ünal'ın TV5 canlı yayınındaki ifadelerinin bir kısmının servis edilerek hedef gösterilmesine ilişkin..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay