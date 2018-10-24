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6 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda avukata gözaltı

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca, yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 6 avukat gözaltına alındı.

24 Ekim 2018 Çarşamba 13:25
6 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda avukata gözaltı

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülmekte olan FETÖ/PDY soruşturma kapsamında 6 avukat hakkında gözaltı kararı verdi.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY Silahli Terör Örgütünün mahrem Hakim Savcı Sınavlarına hazırlık Çalışma Evleri soruşturması kapsamında; İstanbul, Tekirdağ, Nevşehir, Malatya, Kayseri ve Kahramanmaraş illerinden 6 şüpheli avukat hakkında gözaltı ve arama kararı verildi.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 13:25
  1. Tokat
  2. Tekirdağ
  3. Nevşehir
  4. Kahramanmaraş
  5. Malatya
  6. Kayseri
  7. İstanbul
  8. FETÖ

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