6 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda avukata gözaltı

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülmekte olan FETÖ/PDY soruşturma kapsamında 6 avukat hakkında gözaltı kararı verdi.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY Silahli Terör Örgütünün mahrem Hakim Savcı Sınavlarına hazırlık Çalışma Evleri soruşturması kapsamında; İstanbul, Tekirdağ, Nevşehir, Malatya, Kayseri ve Kahramanmaraş illerinden 6 şüpheli avukat hakkında gözaltı ve arama kararı verildi.