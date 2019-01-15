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6 İHA, 3 istasyon, 200 akıllı füze... İşte Ukrayna'nın ödeyeceği para

Ukrayna, 6 adet Bayraktar İHA, 3 yer istasyonu ve 200 adet akıllı mühimmat için Türkiye'ye 69 milyon dolar ödeyecek. Ukraynalı kaynaklar, teknik-bakım ve personel eğitiminin anlaşmaya dahil olduğunu belirtiyor.

15 Ocak 2019 Salı 06:24
6 İHA, 3 istasyon, 200 akıllı füze... İşte Ukrayna'nın ödeyeceği para

Son dönemde yurt içi ve dışındaki güvenlik operasyonlarında etkin kullanılan BayraktarTB2 İnsansız Hava Aracı (İHA), ortaya koyduğu performansla yurt dışında da ilgi görüyor.

Katar'ın ardından Ukrayna da güvenlik güçlerinin envanterini Bayraktar TB2 ile güçlendirme kararı almıştı.

6 İHA, 3 yer istasyonu ve 200 akıllı mühimmat için 69 milyon dolar

Ukrayna'nın 6 Bayraktar TB2, 3 yer istasyonu ve 200 adet mini akıllı mühimmat için 69 milyon dolar ödeyeceği öğrenildi.

Ukraynalı kaynaklar, teknik-bakım ve personel eğitiminin anlaşmaya dahil olduğunu duyurdu.

Ukrayna Bayraktar İHA'ları yakın takipteydi

Bayraktar TB2'nin Ukrayna yolculuğu 3 yıllık bir süreye yayılıyor. Bu süre içinde Ukraynalı heyetler Bayraktar TB2 ile yapılan testlere katıldı. İHA'nın uçuş ve yer testlerindeki performansı, muharebe sahasındaki başarısı Ukrayna'nın kararının şekillenmesinde belirleyici oldu.

Kaynak: Yeni Şafak

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Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 06:24
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