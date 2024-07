6 Haziran 1918: Yozgatlı Mehmed Said Fenni Efendi'nin vefatı (Şair)

Asıl adı Mehmet Said olan Fenni, Kadızade Hacı Sadık Efendi’nin oğludur. Yozgat’ın Tekke Mahallesi’nde H. 1268 / M. 1850 tarihinde doğmuştur. Tahsilini Yozgat’ta “Demirli Medrese”de tamamlamıştır. Daha öğrencilik yıllarında şiir ve edebiyatla meşgul olmaya başlamış, Babası Hacı Sadık Efendi’den ve YozgatlI Âkif Paşanın yeğeni ve M. Said’in amca­zadesi olan Ömer Ragıp Efendi’den özel olarak Arapça, Farsça ve hat (yazı) dersleri almıştır.







Mehmet Said, H. 1290 / M. 1872 yılında Yozgat Mec­lis İdaresi kâtipliğinde memuriyete başlamış ve bu görevde uzun süre kalmıştır. M. Said, güçlü şair­liğinin yanında çok iyi bir hattat ve hakkâktır. Yazdığı yazılar şaheser birer levha, kazdığı mühürler ise ha­rika birer sanat eseri özelliğindedir.







Kayseri, Boğazlıyan, İncesu ve Sivrihisar’da çeşitli memuri­yetlerde bulunduktan sonra Ankara Valiliği Vergi Başkâtipliği’nde ve Tahrirat Kâtipliğinde bulun­muştur. Bir süre sonra memuriyetten ayrılmış ve 6 Haziran 1918 tarihinde Ankara’da vefat etmiştir. Kabri, Cebeci (Gülveren) Asrî Mezarlığı’ndadır.