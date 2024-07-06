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Tarih 6 Haziran 1918: Yozgatlı Mehmed Said Fenni Efendi'nin vefatı (Şair)
Tarih

6 Haziran 1918: Yozgatlı Mehmed Said Fenni Efendi'nin vefatı (Şair)

Yeniakit Publisher
2024-07-06 04:59:00 -
6 Haziran 1918: Yozgatlı Mehmed Said Fenni Efendi'nin vefatı (Şair)

Onlar; yaşadıkları döneme maddi manevi anlamda damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, Yozgatlı Mehmed Said Fenni Efendi'yi hayırla yâd ediyoruz.

Asıl adı Mehmet Said olan Fenni, Kadızade Hacı Sadık Efendi’nin oğludur. Yozgat’ın Tekke Mahallesi’nde H. 1268 / M. 1850 tarihinde doğmuştur. Tahsilini Yozgat’ta “Demirli Medrese”de tamamlamıştır. Daha öğrencilik yıllarında şiir ve edebiyatla meşgul olmaya başlamış, Babası Hacı Sadık Efendi’den ve YozgatlI Âkif Paşanın yeğeni ve M. Said’in amca­zadesi olan Ömer Ragıp Efendi’den özel olarak Arapça, Farsça ve hat (yazı) dersleri almıştır.



Mehmet Said, H. 1290 / M. 1872 yılında Yozgat Mec­lis İdaresi kâtipliğinde memuriyete başlamış ve bu görevde uzun süre kalmıştır. M. Said, güçlü şair­liğinin yanında çok iyi bir hattat ve hakkâktır. Yazdığı yazılar şaheser birer levha, kazdığı mühürler ise ha­rika birer sanat eseri özelliğindedir.



Kayseri, Boğazlıyan, İncesu ve Sivrihisar’da çeşitli memuri­yetlerde bulunduktan sonra Ankara Valiliği Vergi Başkâtipliği’nde ve Tahrirat Kâtipliğinde bulun­muştur. Bir süre sonra memuriyetten ayrılmış ve 6 Haziran 1918 tarihinde Ankara’da vefat etmiştir. Kabri, Cebeci (Gülveren) Asrî Mezarlığı’ndadır.

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