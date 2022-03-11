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Aktüel 6 günde 426 düzensiz göçmen!
Aktüel

6 günde 426 düzensiz göçmen!

Düzensiz göç ile mücadele devam ederken Sahil Güvenlik Komutanlığı dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-03-11 17:50:00 -
6 günde 426 düzensiz göçmen!

YENİ AKİT  ANKARA

Düzensiz göç ile mücadele devam ederken Sahil Güvenlik Komutanlığı dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Sahil Güvenlik Komutanlığı resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, “Sahil Güvenlik Komutanlığının 7/24 devam eden düzensiz göçle mücadele faaliyetlerinde, 04-10 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleşen 19 olayda toplam 426 düzensiz göçmen yakalanmış/kurtarılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

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