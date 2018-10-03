"6 futbolcu maçları boykot ediyor!"

Hollandalı futbol yorumcusu Johan Derksen, katıldığı bir televizyon programında sarı-lacivertliler hakkında çarpıcı bir yorumda bulundu.



Fenerbahçe'nin Hollandalı teknik direktörü Phillip Cocu hakkında değerlendirmelerde bulunan Derksen, Cocu'nun sarı-lacivertlilerden ayrılması için birtakım uğraşlar olduğunu iddia etti.



Derksen, katıldığı programda Fenerbahçe'de bazı oyuncularını kasıtlı olarak kötü oynadığını savundu, "Maçları boykot eden iyi maaşlı 6 futbolcu var. Bunlar kasıtlı olarak kötü oynuyor, işin kolayına kaçıyorlar" dedi.



Cocu ve yardımcılarının içinde bulunduğu durumla ilgili Derksen "İyi bir kontratları var. Bu yüzden parayı almak istiyorlar ve kendiliğinden ayrılmak istemiyorlar. Ancak yönetim onların bavullarını toplamasını bekliyor. Dolayısıyla şu an için sıkıntı bundan kaynaklanıyor" diye konuştu.