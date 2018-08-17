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6 bin yatırımcıya Türkiye’nin gücünü anlattı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, başta ABD, Avrupa ve Ortadoğu’dan 6 bine yakın uluslararası yatırımcının katıldığı telekonferansta Türkiye ekonomisiyle ilgili net mesajlar verdi.

17 Ağustos 2018 Cuma 09:41
6 bin yatırımcıya Türkiye’nin gücünü anlattı

Türkiye’nin dalgalanmalardan güçlenerek çıkacağını vurgulayan Albayrak, ekonomik temellerin güçlü olduğunu; yapısal reformların da devam edeceğini dile getirdi. İşte dikkatlice takip edilen toplantıda dile getirilen konuların satır başları ve detayları:

BANKACILIK SİSTEMİ

Bankalara yakın zamanda stres testi yaptık. Türkiye bankacılık sektörü güçlü ve sağlıklı. Bankalardan büyük bir mevduat çıkışı olmadı. Şu an piyasa düzensizliği ile uğraşıyoruz. Bankacılık sisteminin açık döviz pozisyonu yok.

ENFLASYON

Enflasyonu düşürmek birincil önceliğimiz olacak. Mali disiplinden taviz vermeyeceğiz.

MERKEZ BANKASI

TCMB mali politika ile paralel adımlar atacak. İddialı tasarruf programı için tüm bankalara görev verildi. Vergi yapılandırmalarından önemli gelir bekliyoruz.

PİYASANIN GÜVENİ

Sermaye kontrolleri ajandamızda değil ve olmayacak, Türkiye hiçbir zaman piyasa dışı kuralları hayata geçirmemiştir. Piyasa güvenini arttırmak için her adım atılacak. Yapısal reformlar önceliğimiz. 

IMF İLE İLİŞKİLER

IMF ile bağlantıya geçme, işbirliği yapma planımız yok.

TASARRUF TEDBİRLERİ

Bakanlardan güçlü bir tasarruf planı istedim, yatırımcılarla açık ve şeffaf diyaloğu destekliyoruz, iddialı tasarruf programı için tüm bakanlara görev verildi.

DİĞER MESAJLAR

Halkbank konusunda yaptırım beklemiyoruz.

Türkiye yatırımcılar için cazip bir gelişen piyasa olmaya devam edecek.

ABD Hazine Bakanı Mnuchin ile iyi iletişim içerisindeyiz.

Büyüme geçen yıllara kıyasla daha ılımlı olacak.

Tüm zorlukların farkındayız.

Şu anda sorunları ele alıyor, önlemlere başvuruyoruz.

Bu dalgalanmalardan daha güçlü çıkacağız.

Bankacılık sektörümüz sağlıklı ve güçlü.

Bankalardan büyük bir mevduat çıkışı yok.

Sorunlu krediler konusunda stres testi yapıyoruz.

Döviz fonlamalarını frenlemek için önemli tedbirler alıyoruz.

Şirketler kısa vadeli yükümlülükleri karşılayabiliyor.

Enflasyonla mücadeleye büyük önem veriyor, fiyat artışlarını kontrol altına almak için güvenilir Orta Vadeli Program (OVP) ortaya koyuyoruz.

Enflasyonu tek haneye indirmeyi esas alıyoruz.

Mali disiplinden taviz vermeyeceğiz.

İddialı tasarruf programı için tüm bakanlara görev verildi.

Hükümet çok ciddi bir harcama kısıntısına gidecek.

Yatırım portföyünü tekrar ele alacağız.

Yapısal reformlara da büyük önem veriyoruz.

Yeni makro ihtiyati tedbirlerle büyümeyi devamlı kılacağız.

Güveni arttırmak için her adımı atacağız.

Sermaye kontrolleri ajandamızda olmadı, olmayacak.

IMF ile bağlantıya geçme gibi bir planımız yok.

Yatırımcılarla açık ve şeffaf diyaloğumuz olacak.

Türkiye yatırımcılardan ilgi görmeye devam edecek.

Katar anlaşmasının pek çok bileşeni var.  Katar yatırım paketi swap kanallarını da, yatırımları da içeriyor.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 09:41
  1. hazine bakanı
  2. Berat Albayrak
  3. türkiye
  4. ekonomik güç

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