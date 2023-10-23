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Dünya 6 Batı ülkesinden skandal israil bildirisi
Dünya

6 Batı ülkesinden skandal israil bildirisi

Yeniakit Publisher
2023-10-23 03:24:00 -
6 Batı ülkesinden skandal israil bildirisi

ABD, Fransa, İtalya, Almanya, İngiltere ve Kanada ortak bir bildiri yayınlayarak Filistinlileri katleden İsrail'in kendini savunma hakkını desteklediğini açıkladı.

ABD, Fransa, İtalya, Almanya, İngiltere, Kanada, İsrail haberleri: ABD, Fransa, İtalya, Almanya, İngiltere ve Kanada, Filistinlileri katleden İsrail'in kendini savunma hakkını destekleyen ortak bir bildiri yayınladı.

Al Arabiya'da yer alan habere göre, ABD ve 4 Avrupa ülkesi, İsrail'in uluslararası insancıl hukuka uymaya ve sivilleri korumaya da çağırdığı bildiride, Hamas'ın iki rehineyi serbest bırakmasının da memnuniyetle karşılandığı ve geri kalan rehinlerin de derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile İsrail-Filistin çatışmasındaki son gelişmeleri ele aldıktan sonra İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve Kanada liderleriyle İsrail ile Filistin arasındaki savaşı görüşmüştü.

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