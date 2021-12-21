6 aylık pasaport harcı 2022'de ne kadar?
Pasaport ücretleri ne kadar oldu 2022 | 2022 yılı öncesinde harç ücretleri belirlendi. Pek çok kişi ise 2022 pasaport ücretleri ne kadar olacak?
2022 öncesinde pek çok kalemde artış yaşandı. Pasaport çıkaracak ya da yenileyecek olanlar 2022 harç ücretlerini araştırmaya başladı. Peki, 2022 pasaport harcı ne kadar oldu?
6 aylık pasaport harcı 2022'de ne kadar?
2022'de pasaport harcı yüzde 36,2 oranında artacak. 6 aylık pasaport harcı 227 liradan 309 lira 40 kuruşa çıkacak. 3 yıl ve üstünde süreli pasaport alanlar 1478 lira harç ücreti ödeyecek.
Pasaport nasıl çıkarılır?
Pasaport çıkarmak isteyenler hangi adımları takip etmeleri gerektiğini araştırıyor. Öncelikle online ya da telefonla pasaport başvurusu için randevu almanız gerekiyor. Pasaport randevusunu telefonla almak için ALO 199’u aramanız gerekiyor. Randevu oluşturduktan sonra gerekli evrakları toparlamanız gerekiyor. Bu aşamada harç ve defter paralarını da ödemelisiniz.
Pasaport için gerekli evraklar nelerdir?
Umuma Mahsus Pasaport (Bordo Pasaport) için gerekli evraklar:
Nüfus cüzdanı aslı
2 adet biyometrik fotoğraf
Varsa eski pasaport
Pasaport defter ve harç ücretlerinin ödenmesi (Ödemeler sistem üzerinden görülmekte olup makbuz/dekont talep edilmemektedir.)
Kısıtlı veya ergin olmayan kişiler için muvafakatname
Harçsız pasaport başvurularında öğrenci belgesi
Yeşil pasaport için gerekli evraklar:
T.C. kimlik belgesi
1 adet biyometrik fotoğraf
Avukatlar, kamu görevlileri ve ihracatçılar için hususi damgalı pasaport talep formu
Çalıştığı kurumdan emekliye ayrılan ya da çekilme nedeniyle görevinden ayrılanlar için elektronik ya da ıslak imzalı resmi yazı (Bu belgeyi son çalıştıkları kurumdan almaları gerekmektedir.)
Birinci derece kadro ile emekliliğe hak kazanmış olan belediye başkanları için durumlarını gösteren resmi yazı
Kısıtlı veya ergin olmayan kişiler için muvafakatname
Ebeveynleri üzerinden yeşil pasaport alacak çocuklar için öğrenci belgesi (18 yaş altı öğrenci olmayanlara 18 yaşına kadar hususi damgalı pasaport verilir.)
Ebeveynleri üzerinden yeşil pasaport alacak engelli ergin çocuklar için Sağlık Kurulu raporu
Pasaport defter ve harç ücretlerinin ödenmesi (Ödemeler sistem üzerinden görülmekte olup makbuz/dekont talep edilmemektedir.)
Varsa eski pasaport
Hizmet Damgalı Pasaport (Gri Pasaport) için gerekli evraklar:
Nüfus cüzdanı aslı
1 adet biyometrik fotoğraf
Gri pasaport talep formu
Kısıtlı veya ergin olmayan kişiler için muvafakatname
Kamu görevlisi olmayanlar için talep formu ile görev onayı
Ebeveynleri üzerinden gri pasaport alacak çocuklar için öğrenci belgesi (18 yaş altı öğrenci olmayanlara 18 yaşına kadar hizmet damgalı pasaport verilir.)
Ebeveynleri üzerinden yeşil pasaport alacak engelli ergin çocuklar için Sağlık Kurulu raporu
Pasaport defter bedelinin ödenmesi (Ödemeler sistem üzerinden görülmekte olup makbuz/dekont talep edilmemektedir. Hizmet damgalı pasaportlar harçtan muaftır.)
Varsa eski pasaport
Siyah pasaport için gerekli evraklar:
T.C. kimlik belgesi
Son altı ayda çekilen iki adet biyometrik fotoğraf
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi örneği
Mevcut önceki diplomatik pasaport. (Güvenlik sebebiyle önceki diplomatik pasaportlar iptal edilir.)
18 yaşından küçük çocuklar için muvafakatname (Noter onaylı belge ya da Dışişleri Bakanlığına gelinerek muvafakatname imzalanması gerekmektedir.)
18-25 yaş arasındaki çocukların;
Eğitim ve öğrenimlerinin devam ettiğini,
Evli olmadıklarını,
Gelir getiren bir işte çalışmadıklarını,
Gri pasaporta sahip ebeveynleri ile aynı çatı altında yaşadıklarını beyan ettikleri taahhütnameyi imzalamaları gerekmektedir.