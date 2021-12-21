2022 öncesinde pek çok kalemde artış yaşandı. Pasaport çıkaracak ya da yenileyecek olanlar 2022 harç ücretlerini araştırmaya başladı. Peki, 2022 pasaport harcı ne kadar oldu?

6 aylık pasaport harcı 2022'de ne kadar?

2022'de pasaport harcı yüzde 36,2 oranında artacak. 6 aylık pasaport harcı 227 liradan 309 lira 40 kuruşa çıkacak. 3 yıl ve üstünde süreli pasaport alanlar 1478 lira harç ücreti ödeyecek.

Pasaport nasıl çıkarılır?

Pasaport çıkarmak isteyenler hangi adımları takip etmeleri gerektiğini araştırıyor. Öncelikle online ya da telefonla pasaport başvurusu için randevu almanız gerekiyor. Pasaport randevusunu telefonla almak için ALO 199’u aramanız gerekiyor. Randevu oluşturduktan sonra gerekli evrakları toparlamanız gerekiyor. Bu aşamada harç ve defter paralarını da ödemelisiniz.

Pasaport için gerekli evraklar nelerdir?

Umuma Mahsus Pasaport (Bordo Pasaport) için gerekli evraklar:

Nüfus cüzdanı aslı

2 adet biyometrik fotoğraf

Varsa eski pasaport

Pasaport defter ve harç ücretlerinin ödenmesi (Ödemeler sistem üzerinden görülmekte olup makbuz/dekont talep edilmemektedir.)

Kısıtlı veya ergin olmayan kişiler için muvafakatname

Harçsız pasaport başvurularında öğrenci belgesi

Yeşil pasaport için gerekli evraklar:

T.C. kimlik belgesi

1 adet biyometrik fotoğraf

Avukatlar, kamu görevlileri ve ihracatçılar için hususi damgalı pasaport talep formu

Çalıştığı kurumdan emekliye ayrılan ya da çekilme nedeniyle görevinden ayrılanlar için elektronik ya da ıslak imzalı resmi yazı (Bu belgeyi son çalıştıkları kurumdan almaları gerekmektedir.)

Birinci derece kadro ile emekliliğe hak kazanmış olan belediye başkanları için durumlarını gösteren resmi yazı

Kısıtlı veya ergin olmayan kişiler için muvafakatname

Ebeveynleri üzerinden yeşil pasaport alacak çocuklar için öğrenci belgesi (18 yaş altı öğrenci olmayanlara 18 yaşına kadar hususi damgalı pasaport verilir.)

Ebeveynleri üzerinden yeşil pasaport alacak engelli ergin çocuklar için Sağlık Kurulu raporu

Pasaport defter ve harç ücretlerinin ödenmesi (Ödemeler sistem üzerinden görülmekte olup makbuz/dekont talep edilmemektedir.)

Varsa eski pasaport

Hizmet Damgalı Pasaport (Gri Pasaport) için gerekli evraklar:

Nüfus cüzdanı aslı

1 adet biyometrik fotoğraf

Gri pasaport talep formu

Kısıtlı veya ergin olmayan kişiler için muvafakatname

Kamu görevlisi olmayanlar için talep formu ile görev onayı

Ebeveynleri üzerinden gri pasaport alacak çocuklar için öğrenci belgesi (18 yaş altı öğrenci olmayanlara 18 yaşına kadar hizmet damgalı pasaport verilir.)

Ebeveynleri üzerinden yeşil pasaport alacak engelli ergin çocuklar için Sağlık Kurulu raporu

Pasaport defter bedelinin ödenmesi (Ödemeler sistem üzerinden görülmekte olup makbuz/dekont talep edilmemektedir. Hizmet damgalı pasaportlar harçtan muaftır.)

Varsa eski pasaport

Siyah pasaport için gerekli evraklar:

T.C. kimlik belgesi

Son altı ayda çekilen iki adet biyometrik fotoğraf

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi örneği

Mevcut önceki diplomatik pasaport. (Güvenlik sebebiyle önceki diplomatik pasaportlar iptal edilir.)

18 yaşından küçük çocuklar için muvafakatname (Noter onaylı belge ya da Dışişleri Bakanlığına gelinerek muvafakatname imzalanması gerekmektedir.)

18-25 yaş arasındaki çocukların;

Eğitim ve öğrenimlerinin devam ettiğini,

Evli olmadıklarını,

Gelir getiren bir işte çalışmadıklarını,

Gri pasaporta sahip ebeveynleri ile aynı çatı altında yaşadıklarını beyan ettikleri taahhütnameyi imzalamaları gerekmektedir.