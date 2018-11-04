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6 Arap ülkesinin katıldığı 'Arap Kalkanı 1' başladı

6 Arap ülkesinin katılımıyla düzenlenen ortak tatbikat "Arap Kalkanı 1" Mısır'da başladı.

04 Kasım 2018 Pazar 01:15
6 Arap ülkesinin katıldığı 'Arap Kalkanı 1' başladı

Arap ülkeleri arasındaki askeri iş birliğini kuvvetlendirmek ve savaş kabiliyetini artırmak amacıyla düzenlenen 'Arap Kalkanı 1' tatbikatı Mısır'ın ev sahipliğinde başladı. 

Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, KuveytBahreyn ve Ürdün'ün katılacağı tatbikatta Fas ve Lübnan, gözlemci olarak yer alıyor. Mısır'ın kuzeybatısındaki Muhammed Necib Askeri Üssü'nde yapılacak tatbikatın 16 Kasım'a kadar sürmesi planlanıyor.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, tatbikata katılan Suudi Arabistan birliklerinin komutanı Abdullah bin Hüseyin es-Sebii, tatbikatın askeri iş birliğini geliştirmeyi amaçladığını söyledi.

Sebii, tatbikatın terörle mücadele, sınırdaki köyleri temizleme ve güvenliğini sağlama, patlayıcılarla mücadele, kıyı güvenliği, kara, deniz ve hava muharebesiyle ilgili bir dizi faaliyeti içerdiğini belirtti.

 

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 01:15
  1. arap kalkanı

YORUM YAZ

  • VeyselVeysel5 sa önce
    ... bu bedeviler birbirlerini vurabilir
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 11 sa önce
    Kukla Liderlerin Yönettiği Arap Ülkeleri Demek Daha Doğru Olur. İplerin Kimlerin Elinde Olduğu Belli.
  • Ramazan alganRamazan algan11 sa önce
    Kanatimce bunlarin sozde govde gosterisi.Turkiyem icin,lakin viz gelir tiris gider.Hepsi abd kuklasi, originalinden uzak millet.
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