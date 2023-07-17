6 Analistten bankada, yastık altında, elinde altını olanlar için öngörü! Altın Yatırımcıları: Gram altın yükseldi, şoka girdi

En büyük tüketici Çin’den gelen ekonomik veriler cansızdı ve talebe ilişkin endişeleri artırdı. Ayrıca, yatırımcılar büyük ölçüde Fed’in faiz artırımı yörüngesinde yakında frene basacağına dair bahis oynuyor. Bu nedenle, altın fiyatları Pazartesi günü geriledi. Analistler, piyasayı yorumluyor ve altının teknik görünümünü değerlendiriyor.

Bu durum, altına olan talebi azaltabilir!

Veriler, Çin ekonomisinin ikinci çeyrekte talebin zayıflaması nedeniyle zayıf bir hızda büyüdüğünü gösterdi. Bu da politika yapıcılar üzerinde faaliyeti desteklemek için daha fazla teşvik sağlama baskısını artırdı. SMC Global Securities emtia araştırmaları başkan yardımcısı Vandana Bharti, Temmuz veya Ağustos’ta teşvik önlemleri alınacağı umuduyla, baz metaller ve hisse senetleri gibi daha riskli varlıkların daha fazla satın alınacağını ve bunun da altına olan talebi azaltabileceğini söylüyor. Bharti, “Aksi takdirde, altında yukarı yönlü bir eğilim ile bir aralık hareketi bekliyoruz,” diyor.

Altın fiyatında önemli teknik seviyeler

Kriptokoin.com’dan takip ettiğiniz üzere, geçen hafta ABD TÜFE, iki yıldan uzun bir sürenin en yavaş hızında arttı. Bu da düşüş yönünde bir enflasyonist eğilime işaret etti. Piyasalar, Fed’in 25-26 Temmuz’daki toplantısında büyük ölçüde bir artırım yapmasını bekliyor. Ancak, gelecek yılki kesintilerden önce muhtemelen burada duracağını öngörüyor. Bu durum altın fiyatlarını Cuma günü 16 Haziran’dan bu yana en yüksek seviyesine çıkardı. Ayrıca, sarı metal Nisan ayından bu yana en iyi haftasını geçirdi. City Index’te kıdemli piyasa analisti olan Matt Simpson, gelişmelerin altın üzerindeki etkisini şu şekilde yorumluyor:

Altının TÜFE sonrası rallisi, nefes almak için durakladı. Bu da teknik olarak 1.940-1.950 dolar bölgesine doğru bir geri çekilme potansiyeli bırakıyor. Zirve döngüleri yakınsa bu durum, merkez bankası alımlarının yanı sıra altın için bir başka destekleyici özelliktir.

Reuters teknik analisti Wang Tao’ya göre, yalnızca 1.961 doların üzerinde bir kırılma, yükseliş trendinin 1.971 ila 1.977 dolar aralığına doğru devam ettiğini doğrulayabilir.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Altın fiyatı için izleyeceğiniz kilit seviyeler

Piyasa analisti Anil Panchal, altının teknik görünümü için Technical Confluences Detector’u (TCD) kullanıyor. Buna göre, altın fiyatı basın saatine kadar 1.935 dolar civarında, 10 günlük SMA ve bir haftalık Fibonacci %61,8’den oluşan temel destek konfluansının oldukça ötesinde kalmaya devam ediyor. Bununla birlikte, Pivot Noktası bir günlük S2 ve bir haftalık Fibonacci %38,2, altın satıcılarının kotasyonun daha da düşmesi sırasında izlemesi gereken yakın destek olarak 1.945 doları vurguluyor.

Altının 1.935 doları aşan zayıflığı onu 1.900 dolar yuvarlak rakamına doğru düşüşe karşı savunmasız bırakıyor. Bu durumu belirtmek gerekiyor. Ancak, 1.893 dolar civarındaki aylık düşük seviyenin daha sonra altın ayılarına meydan okuması mümkün. Bu arada, 50 günlük SMA bir günde Fibonacci %38,2’ye katılarak altın için yakın direnç olarak 1.960 doları öneriyor. Bunu takiben, dört saatlik grafikte Bollinger’in üst bandı, bir aylık R1 Pivot Noktası ve bir günlük Fibonacci % 161,8, 1.972 dolar civarında, altının artışına meydan okuyabilir.

Altın alıcılarının dizginleri 1.972 doların üzerinde tuttuğu bir durumda, Pivot Noktası bir haftalık R1 ve Pivot Noktası bir günlük R3’ün 1.978 dolar civarında birleşmesi, altın satıcılarının teklifi 2.000 dolarlık psikolojik mıknatısa doğru körüklemeden önceki son savunması gibi görünüyor.

Altın 1980 doları hedeflemeye devam ediyor

CME Group’tan alınan ilk verilere göre, altın vadeli işlem piyasalarındaki açık pozisyonlar geçen haftanın sonunda üst üste iki günlük artışın ardından yaklaşık 6.4K kontrat azaldı. Hacim de bu düşüşü takip etti. Böylece, yaklaşık 14 bin kontrat azaldı. Bu da önceki günlük düşüşe ilave oldu.

Piyasa analist Pablo Piovano’ya göre, Cuma günü altın fiyatlarında yaşanan küçük düşüş, açık pozisyon ve hacimdeki daralmadan kaynaklandı. Bu da kısa vadede bir miktar toparlanmaya olanak tanıdı. Bu çerçevede analist, kıymetli metalin Haziran başında 1.980 dolar seviyesinin hemen üzerindeki zirveleri hedeflemesini bekliyor.

Sarı metal 1.950 doların üzerindeki ivmesini kaybetti

Piyasa analisti Lallalit Srijandorn, son gelişmelerin altın fiyatı üzerindeki etkisini değerlendiriyor. Altın fiyatı çekiş kazanmakta zorlanıyor. Bu doğrultuda, Cuma günkü 1.965 dolardan geri çekilme düşüşünü genişletiyor. Değerli metal, karışık Çin verilerinin ardından şu anda 1.950 dolar civarında işlem görüyor.

Michigan Üniversitesi (UoM) Tüketici Güven Endeksi’nin ön verisi Haziran ayında 64,4’ten 72,6’ya yükseldi. Böylece, piyasanın 65,5 olan beklentisini aştı. Ayrıca, ABD tüketici fiyatları yıllık bazda %4,0’ten %3,0’e, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise %0,9’dan %0,1’e geriledi. Piyasa katılımcıları, Fed’in 26 Temmuz toplantısında faiz artırımı yapmasını bekliyor. Ancak, bunun ardından para politikasını sıkılaştırma konusunda daha az şahin davranacağını öngörüyor. Bunun da ABD Doları için ters rüzgar olması mümkün. Dolayısıyla, altın için aşağı yönlü bir sınır oluşturması muhtemel.

Çin cephesinde, en son Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) verileri Çin Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının (GSYH) yıllık %6,3 ile daha önce %7,3 ve %4,5 olarak tahmin edilenden daha düşük geldiğini bildirdi. Aynı zamanda, Sanayi Üretimi bir önceki yıl %3,5’ten %4,4’e yükselerek %2,7’lik konsensüsün üzerinde gerçekleşti. Ayrıca, Perakende Satışlar Haziran ayına göre yıllık bazda %12,7’den %3,1’e düştü. Piyasa beklentisi %3,2’ydi. Karışık ekonomik veriler altının kayıplarını sınırlamasına yardımcı oldu. Ancak, yatırımcılar Çin verilerine odaklanmaya devam ediyor. Çin’deki ekonomik yavaşlama korkusunun, Çin’in en büyük altın tüketicisi olması nedeniyle altın fiyatı üzerinde olumsuz bir etki yaratabileceğini belirtmek gerekiyor.