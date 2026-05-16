  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Önce Trump’ı şimdi Putin’i çağırdı Çin büyük oynuyor Laikçi kokona ortalığı birbirine kattı! İsrail destekçisi fast-food zincirini protesto eden gruba skandal saldırı Karpuz, kırmızı üçgen ve nehirden denize sloganı Siyonist'ten çok Alman’ı korkutuyor Bir tarafta mega mühendislik bir tarafta İSPARK: İki şerit çizip vatandaşı soyuyorlar Kapıyı şiddetle çalan felâket! 'Doktorlar kaçıyor' algısı çöktü: ASELSAN tersine beyin göçünü tescilledi Mavi Vatan’da enerji filosu güçleniyor: Yıldırım sondaj gemisi Karadeniz’deki ilk görevine çıktı CIA Başkanı: 'İran kafamıza silah dayadı' Ahmet Hakan’dan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında şok iddia: Bu sefer yırtması mümkün değil Özgür Özel çok sıkıştı: CHP içinde Özkan Yalım sessizliği
Teknoloji 6 aktivist gözaltına alındı Sömürgeci dönek Fransa Almanya ile yarışıyor
Teknoloji

6 aktivist gözaltına alındı Sömürgeci dönek Fransa Almanya ile yarışıyor

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
6 aktivist gözaltına alındı Sömürgeci dönek Fransa Almanya ile yarışıyor

Fransa'nın başkenti Paris'teki Eyfel Kulesi'nde, İsrail'in 1948'de Filistinlilere yönelik işlediği suçları ifade eden Nekbe'nin (Büyük Felaket) 78. yılı dolayısıyla Filistin bayrağı açan 6 kişi gözaltına alındı. Eylül 2025'te Macron'un Filistin Devleti'ni tanıma girişimine destek için Filistin ve İsrail bayrakları eş zamanlı Eyfel Kulesi'ne yansıtılmıştı.

Le Parisien gazetesinin haberine göre, Nekbe'nin 78. yılını anmak için dün "Extinction Rebellion (Yok Oluş İsyanı)" isimli grup, Eyfel Kulesi'nin birinci katında büyük bir Filistin bayrağı açtı.

Adı açıklanmayan emniyet yetkilisi, Filistin bayrağını açan 6 kişinin "koruma altındaki bir alana izinsiz giriş yaptıkları ve başkalarının hayatlarını tehlikeye attıkları" iddiasıyla gözaltına alındığını ifade etti. Gözaltına alınan eylemcilerle ilgili savcılığa şikayet dilekçesi sunulacağı kaydedilirken, dilekçeyi kimin sunacağı belirtilmedi.

EYFEL'i İSRAİL BAYRAĞININ RENKLERİYLE AYDINLATMIŞTI"

Avrupa Parlamentosunun (AP) Filistin asıllı Fransız üyesi Rima Hassan, eylemcilerin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Hassan, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, eski Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun Eyfel Kulesi'ni İsrail bayrağının renkleriyle aydınlattığı için gözaltına alınmadığını hatırlattı.

Hidalgo, belediye başkanı olarak görev yaparken, 7 Ekim 2023'teki olayların ardından Eyfel Kulesi'ne İsrail bayrağının renkleri yansıtılmıştı.

Eylül 2025'te de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Filistin Devleti'ni tanıma girişimine destek için Filistin ve İsrail bayrakları eş zamanlı Eyfel Kulesi'ne yansıtılmıştı.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23