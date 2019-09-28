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6 Adet Bayraktar TB2 SİHA'lar Jandarma Genel Komutanlığına teslim edildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Jandarma Genel Komutanlığına 6 adet Bayraktar TB2 SİHA teslim ettiklerini bildirdi.

28 Eylül 2019 Cumartesi 17:09
6 Adet Bayraktar TB2 SİHA'lar Jandarma Genel Komutanlığına teslim edildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Jandarma Genel Komutanlığına altı adet Bayraktar TB2 SİHA teslim ettik. Yüzden fazla yerli İHA/SİHA'yı güvenlik güçlerimizin envanterine katmanın gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Jandarma Genel Komutanlığı'na Bayraktar TB2 SİHA teslim edildi

İsmail Demir, söz konusu hava araçlarına ait bir videoyu da paylaşımına ekledi.

 

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Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 17:09
  1. Bayraktar TB2 SİHA
  2. Jandarma Genel Komutanlığı
  3. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir
  4. Anadolu Ajansı

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