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Gündem 6-7 Ekim olaylarının fitilini ateşleyen Selahattin Demirtaş'a CHP sahip çıktı: Kimin burnunu kanatmış da cezaevinde duruyor?
Gündem

6-7 Ekim olaylarının fitilini ateşleyen Selahattin Demirtaş'a CHP sahip çıktı: Kimin burnunu kanatmış da cezaevinde duruyor?

Yeniakit Publisher
2023-04-20 14:52:00 -
6-7 Ekim olaylarının fitilini ateşleyen Selahattin Demirtaş'a CHP sahip çıktı: Kimin burnunu kanatmış da cezaevinde duruyor?

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, katıldığı bir canlı yayında terör suçlarından tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest kalması gerektiğini söyledi. 6-7 Ekim olaylarının fitilini ateşleyerek Yasin Börü'nün de aralarında bulunduğu 46 kişinin ölümünde sorumluluğu olan Demirtaş'ı aklamaya çalışan CHP'li Altay, "Selahattin Demirtaş kimin burnunu kanatmış da cezaevinde duruyor? Osman Kavala niye cezaevinde?" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay katıldığı bir canlı yayında, 6-7 Ekim olaylarının fitilini ateşleyen HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı aklamak istedi. Altay, Demirtaş'ın serbest kalması gerektiğini belirterek, "Selahattin Demirtaş kimin burnunu kanatmış da cezaevinde duruyor? Osman Kavala niye cezaevinde?" dedi. 6-7 Ekim olaylarında Yasin Börü'nün de aralarında bulunduğu 46 kişi hayatını kaybetmişti.

"Demirtaş kimin burnunu kanatmış?"

CHP'li Engin Altay, canlı yayında Selahattin Demirtaş'ı aklamak isterken dikkat çeken ifadeler kullandı. Altay, "Selahattin Demirtaş kimin burnunu kanatmış da cezaevinde duruyor?" dedi.

 6-7 Ekim olaylarının baş sorumlusu

Kamuoyunda Kobani olayları olarak da bilinen 6-7 Ekim olaylarının baş sorumluları arasında Selahattin Demirtaş da yer alıyor. Demirtaş, bölge halkını sokağa dökerek karşı karşıya getirirken, çıkan olaylarda 46 kişi hayatını kaybetti.
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Yasin Börü'yü katlettiler

6-7 Ekim olaylarında hayatını kaybedenlerden biri de Kurban Bayramı'nın 4'üncü gününde kurban eti dağıtan Yasin Börü'ydü. Yüzleri maskeli PKK sempatizanları tarafından Börü ile birlikte Riyat Güneş, Ahmet Dakak ve Hasan Gökgüz bıçaklanıp kurşunlandıktan sonra, balkondan atılıp üzerlerinden arabayla geçilerek öldürüldü.

Kaynak: Sabah

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