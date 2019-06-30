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5G için milli marka çağrısı

HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, “Ortaya çıkacak ürün bir tane olmalı” diyerek, 5G teknolojisine yönelik çalışmaların tek marka altında toplanması çağrısında bulundu.

30 Haziran 2019 Pazar 11:39
5G için milli marka çağrısı

HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay’dan 5G teknolojisine yönelik çalışmaların tek marka altında toplanması çağrısı geldi. Atalay, çalışmaların birbirini tekrar etmemesi gerektiğini belirterek, “Ortaya çıkacak ürün bir tane olmalı” dedi. 5Gyi tam anlamıyla karşılayacak teknolojilerin üretilmediğine dikkati çeken Atalay, “Standart saptayan kurumlar tarafından belirlenen teknik performans göstergeleri var. Gecikme süresinin 1 milisaniyenin altında kalması, hızın belirli bir seviyeye ulaşması gibi. Onlar belki bu standart yayımlarının 17, 18 veya 19’uncu versiyonlarında olacak. Gerçek 5G, o standartların sağlanmasıyla olacak” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 11:39
  1. HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay
  2. 5G teknolojisi

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