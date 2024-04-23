5816 kanunu devrede! ‘Puta tapmayın’ dedi gözaltına alındı
6 yılda 32 binden fazla insanın başını yakan 5816 sayılı kanun, bu kez Kayseri’de dini tebliğ yapan bir vatandaşı mağdur etti.
yeniakit.com.tr
Dünyada ölüyü koruyan tek ülke olan Türkiye’de, 1951’den bu yana yürürlükte olan 5816 sayılı kanun, vatandaşların dilini tutmaya, seslerini kısmaya devam ediyor.
6 yılda 32 binden fazla insanı mağdur eden kanun nedeniyle bu kez Kayseri’de bir vatandaş gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri’de Mustafa Kemal’in heykeline çelenk bırakanlara, “Ey Müslümanlar! Puta tapmayın” diyen şahıs gözaltına alındı.