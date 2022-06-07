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Yerel 58 kaçak göçmen daha yakalandı
Yerel

58 kaçak göçmen daha yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 58 yabancı uyruklu yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-07 09:43:00 -
58 kaçak göçmen daha yakalandı

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy ile Kofçaz ilçelerinde yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, 6 bölgede yaptığı araştırmada yakaladıkları Fas, Suriye ve Afganistan uyruklu 58 kişinin yurda yasa dışı yollardan girdiğini belirledi.

Yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla M.E.N. gözaltına alındı.

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