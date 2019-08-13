0553 313 94 23

57 zincirde 628 otel var

Türkiye’de zincirinde 3 ve üzerinde otel bulunan 57 otel zinciri faaliyet gösteriyor.

13 Ağustos 2019 Salı 11:33
57 zincirde 628 otel var

Türkiye’de zincirinde 3 ve üzerinde otel bulunan 57 otel zinciri faaliyet gösteriyor. Bunun 44’ü yerli, 13’ü yabancı zincirlerden oluşurken, bu zincirlere bağlı 628 tesiste oda sayısı 145 bin 450 adet olarak saptandı.


Turizm sektöründe geçtiğimiz yıllarda yaşanan sıkıntılara karşın Türkiye, konaklama sektöründe cazibesini korumaya devam ediyor. Hemen hemen dünyanın tüm büyük otel markaları Türkiye’de faaliyet gösterirken, yerli zincirler de piyasadaki iddiasını sürdürüyor. Türkiye Otelciler Birliği’nin (TÜROB), zincirinde 3 ve üzerinde tesis bulunan oteller araştırmasına göre, Haziran 2019 itibariyle Türkiye genelinde 57 otel zinciri faaliyet gösteriyor. Bunun 44’ü yerli, 13’ü yabancı otel zincirlerinden oluşuyor. Zincir otellere bağlı olan 628 otelde oda sayısı ise 145 bin 450 adet düzeyinde bulunuyor.


Otel sayısı artış trendinde


Araştırmaya göre hem yerli hem yabancı zincir otellerin sahip olduğu otel sayısı ve kapasitesinin her geçen yıl arttığı belirtildi. Araştırmada, “Türkiye’nin en büyük zincir otellerinin birçoğu aynı zamanda Türkiye Otelciler Birliği’nin de üyesi durumunda bulunuyor.


Önceki yıllarda ağırlıklı olarak büyük şehirlerde otel açan zincirlerin artık resort bölgelerin yanı sıra Anadolu şehirlerine de ilgi gösterdiğini gözlemliyoruz. Yerli zincirlerin yurtdışı faaliyetlerinin de giderek artması memnuniyet verici. Bu durum Türk otelcilik sektörünün uluslararası alanda da iddiasını artırdığını gösteriyor” değerlendirmesi yapıldı.


Yerliler yurtdışında da iddialı


Bu arada Türk otel gruplarının yurtdışındaki faaliyetleri de giderek artıyor. Araştırmaya göre Türk otelciler, 21 ülkede toplam 33 otelin sahibi ya da işletmecisi konumunda bulunuyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 11:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Türkiye'nin Maldivler'i"nde bayram tatili yoğunluğu
    1. "Türkiye'nin Maldivler'i"nde bayram..
    2. Amerika birleşik devletleri ne yapmak..
    3. Hazır giyim sektörü ABD'ye 700 milyon..
    4. Ataşehir'de feci trafik kazası!
    5. TOKİ’den ev aldım yeniden ev alınır mı
    6. Yüzme: FINA Dünya Masterlar Şampiyonası
    7. Berlin'de iki Türk kadına ırkçı saldırı
    8. Kaçan kurbanlık 5 gün sonra askeri..
    9. Dünyayı heyecanlandıran Satala Antik..
    10. Sakal bakımı hakkında doğru bilinen..
    11. Valilik açıkladı! Orman yangını..
    12. GRAFİKLİ - Süper Lig tarihinin "en"leri
    13. Cansuyu Derneği Togo'da kurban eti..
    14. Serbest kartlarda 2020 yılı vize..
    15. Kamu işçisine yüzde 8+4 ve 150 lira..
    16. Ohri Çerçeve Anlaşması'nın 18. yılı
    17. Evlenecek gençler için 131 yıllık..
    18. Myanmar'daki toprak kaymasında ölü..
    19. Fenerbahçe'de bayramlaşma töreni yapıldı
    20. Kuşadası'nda kruvaziyer turizmi
    21. “Mangal alışkanlığı mide kanserini..
    22. İstanbul Havalimanı’nda sefer rekoru
    23. Vakıf Katılım konut kredi oranı ne..
    24. Bakanlık orman yangınındaki önemli..
    25. Süper Lig'in "kral" golcüleri
    26. Cami saldırı sonrası sonrası iki ülke..
    27. Sakin Kent’in nüfusu 25 katına çıktı,..
    28. 50 torun sahibi 107 yaşındaki dedenin..
    29. Amasya'da trafik kazası! 3 yaralı
    30. AK Parti 18 yaşında! 'Artık hiçbir şey..
    PKK silah bırakacak mı? 'Öcalan'ın çözüm çağrısına...'
    PKK silah bırakacak mı? 'Öcalan'ın çözüm çağrısına...'
    Ahmet Davutoğlu'ndan flaş çıkış: Mutlaka tedbir alınması lazım
    Ahmet Davutoğlu'ndan flaş çıkış: Mutlaka tedbir alınması lazım
    Dünyaya duyurdular: İsrail gelirse savaş çıkar
    Dünyaya duyurdular: İsrail gelirse savaş çıkar
    Gamze Özçelik alçaklığa sessiz kalmadı! "İki elimiz yakanızda olacak"
    Gamze Özçelik alçaklığa sessiz kalmadı! "İki elimiz yakanızda olacak"
    Prof. Alkın'dan Dolar yorumu: S-400 geriliminden umudu olanlar boşa düştü
    Prof. Alkın'dan Dolar yorumu: S-400 geriliminden umudu olanlar boşa düştü

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    'ABD ile İran savaşırsa biz de dahil oluruz'
    'ABD ile İran savaşırsa biz de dahil oluruz'
    Uzman isimden dikkat çeken Türkiye analizi: ABD baskıya devam ederse o siparişleri de kaybedebilir
    Uzman isimden dikkat çeken Türkiye analizi: ABD baskıya devam ederse o siparişleri de kaybedebilir