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Gündem 57 ilde 'Narkoçelik-27' operasyonları: 396 kişi yakalandı!
Gündem

57 ilde 'Narkoçelik-27' operasyonları: 396 kişi yakalandı!

Yeniakit Publisher
2024-07-17 16:54:00 - 2024-07-17 16:55:35

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 57 ilde geçekleştirilen 'Narkoçelik-27' operasyonlarında 396 kişinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde imal ve satışına yönelik 57 ilde düzenlenen “Narkoçelik-27” operasyonlarında 1 ton 700 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 181 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini, operasyonlar sonucu 396 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, uyuşturucu madde imal ve satışına yönelik 57 ilde “Narkoçelik-27” operasyonları düzenlendi. Düzenlenen operasyona 990 ekip, 2 bin 475 personel, 8 hava aracı ve 34 narkotik dedektör köpeği katıldı. Operasyonlar sonucu 1 ton 700 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 181 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken 396 şüpheli ise yakalandı.

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