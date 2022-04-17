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Spor 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 8. ve son etap hava şartları nedeniyle iptal edildi
Spor

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 8. ve son etap hava şartları nedeniyle iptal edildi

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 8. ve son etap hava şartları nedeniyle iptal edildi. Yeni Zelandalı Patrick Bevin turu genel klasman lideri olarak bitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-17 09:54:00 -
57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 8. ve son etap hava şartları nedeniyle iptal edildi

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 8. ve son etap hava şartları nedeniyle iptal edildi. Yeni Zelandalı Patrick Bevin turu genel klasman lideri olarak bitirdi.

Merakla beklenen 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Final Etabı sabah saatlerinde başladı. Ancak sporcular havanın yağışlı ve yerlerin kaygan olmasından dolayı yarışmak istemediklerini hakem heyetine bildirdi. Sporcuların bu taleplerinin ardından yarış durdu. Sporcuların parkurun kalanını, yarış direktörü liderliğinde nötrolize olarak tamamlayacak ve sonuçlar etkilenmeyecek. Dünkü sonuçlara göre madalya töreni düzenlenecek. Spor camiasının ilgiyle takip ettiği 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Final Etabı bugün başladı. Ancak havanın yağışlı olması nedeniyle zeminde kayganlık oluştu. Sporcular da bu zeminde yarışamayacaklarını ifade etti.

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