57 bin 430 kez ByLock’a giren şahıs: FETÖ ile bağlantım yok

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince İlkadım ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 11 Eylül'de yakalanan ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Halil İbrahim V. hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.

Halil İbrahim V.'nin "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçlamasıyla 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen iddianame, Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

57 bin 430 kez ByLock’a girmiş

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosunca hazırlanan iddianamede, sanığın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi görevlilerince düzenlenen raporda, telefon hattından ilk olarak 11 Ağustos 2014'te ByLock programını kullandığı, toplamda ise şifreli haberleşme uygulamasına 57 bin 430 kez erişim sağladığı belirtildi.

FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasında "mahrem imam" olduğu öne sürülen sanığın ByLock'ta kullanıcı adının "Hamza1452", adının da "Hamza" olduğu aktarılan iddianamede, Bank Asya'da 31 Ocak 2014'te açılan katılım hesabına 6 Mart 2015'te 15 bin 360 lira para girişi bulunduğu kaydedildi.

ByLock kaydı bulunan 61 telefon ile irtibat

Sanığın ByLock kullandığı telefon numarasının Samsun 1. Sulh Ceza Hakimliğince alınan karar doğrultusunda HTS kayıtlarının alındığı anlatılan iddianamede, kayıtlarda yapılan bilirkişi incelemesi sonucunda düzenlenen raporda, sanığın ByLock kaydı bulunan 61 telefon hattı ile irtibatının tespit edildiği belirtildi.

İddianamede, sanığın deliller doğrultusunda kendisinden üst konumda bulunan örgüt yöneticilerinden aldığı talimatı sorumlu kişilere ilettiği, bu nedenle silahlı terör örgütü içinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği, örgüt yöneticisi konumunda bulunduğu kanaatine varıldığına işaret edildi.

Başka cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalardaki şüphelilerin sanık hakkındaki ifadeleri de iddianameye girdi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren R.Ö, "Samsun Polis Okulu öğrencilerinden sorumlu olduğum dönemde benim gibi sorumlu olanlardan biri, Gülen yapılanmasına ait evlerde kalan Halil İbrahim V'dir. Yapıya ait evlerde toplanılır, öğrenciler ile ilgili ne yaptığımı, hangi öğrenciler ile görüştüğümüzü öğrenir, varsa yaptığımız harcamaların ödemeleri yapılırdı." beyanında bulundu.

“ByLock kullanmadım” dedi

İddianamedeki ifadesine göre sanık, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemedi.

Halil İbrahim V, KOM Şubedeki ifadesinde ise söz konusu telefon hattının kendisine ait olduğunu kabul ederek, “Ancak ByLock kullanmadım. ByLock içerisinde tespit edilen kişileri tanımıyorum. Bank Asya'da hesabım vardır ancak talimatla para yatırmadım. FETÖ ile herhangi bir bağlantım yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum.” ifadesini kullandı.