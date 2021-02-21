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Dünya 56 yıl sonra gizemli olay aydınlanıyor: Malcolm X suikastinin arkasından FBI ve NYPD çıktı!
Dünya

56 yıl sonra gizemli olay aydınlanıyor: Malcolm X suikastinin arkasından FBI ve NYPD çıktı!

ABD’de sivil haklar alanında ve ırkçılığa karşı verdiği mücadele ile hatırlanan siyahi Müslüman aktivist Malcolm X'in avukatları, 56 yıl önce gerçekleşen suikastın azmettiricilerine yönelik yeni deliler olduğunu öne sürdü.

Yeniakit Publisher
2021-02-21 21:11:00 -
56 yıl sonra gizemli olay aydınlanıyor: Malcolm X suikastinin arkasından FBI ve NYPD çıktı!

Malcolm X'in avukatları yaptıkları açıklamada, 21 Şubat 1965'te Harlem bölgesindeki Audubon Ballroom Konferans Salonu'nda yaptığı bir konuşma esnasında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden siyahi lidere New York Polis Teşkilatı (NYPD) veya Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından komplo kurulmuş olabileceğine dair delillere ulaştıklarını iddia etti.

Açıklamada, 1960'larda sivil polis olarak muhbirlik yapan siyahi Ray Wood'un ailesi ve avukatlarının, Wood'un ölüm döşeğindeyken, "NYPD ve FBI'nın Malcolm X'i öldürmek için komplo kurduğunu" itiraf eden bir mektup yazdığı belirtildi.

Basın açıklamasında konuşan Avukat Ray Hamlin, "Yapmaya çalıştığımız şey, onarıcı adalet hakkında konuşmak, Malcolm X'in mirası adına avukatlar olarak, adaletin peşine düşmek." ifadesini kullandı.

Malcolm'ın güvenlik ekibinin suikast tarihinden günler önce tutuklanmasını sağlama görevinin Ray Wood'a verildiği bilgisinin mektupta yer aldığı, Wood'un bu mektubu ölümünden sonra açıklaması için kuzeni Reggie'nin eline tutuşturduğu kaydedildi.

NYPD dün konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Birkaç ay önce, Manhattan Bölge Savcısı, iki mahkumiyetle sonuçlanan Malcolm X cinayetiyle ilgili soruşturma başlattı. NYPD, bu davayla ilgili tüm mevcut kayıtları Bölge Savcısına sağladı. Departmanımız bu incelemeyle ilgili her şekilde yardımcı olmaya kararlıdır."

Malcolm X’i kimin öldürttüğü konusu, cinayetin üzerinden 56 yıl geçmesine rağmen tam olarak açıklığa kavuşmadı. Suikasttan sonra tutuklanan 3 kişi, ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

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