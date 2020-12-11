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Gündem 56 saatlik sokağa çıkma yasağı öncesi trafik yoğunluğu rekora gidiyor
Gündem

56 saatlik sokağa çıkma yasağı öncesi trafik yoğunluğu rekora gidiyor

Koronavirüs pandemisi nedeniyle akşam saat 21.00'dan itibaren başlayacak 56 saatlik sokağa çıkma yasağı öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 67 seviyesine ulaştı.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 16:37:00 -
56 saatlik sokağa çıkma yasağı öncesi trafik yoğunluğu rekora gidiyor

Kovid-19 ile mücadele kapsamında ülke genelinde bu hafta ikinci kez uygulanacak olan 56 saatlik sokak kısıtlaması akşam saat 21.00 itibariyle başlayacak.

Kısıtlama öncesi İstanbul’da trafik yoğunluğu rekor seviyelere çıktı. İBB trafik uygulaması adeta kırmızıya döndü. E-5 karayolu ve TEM Otoyolu’nda oluşan kilometrelerce kuyruk havadan drone ile görüntülendi. Öte yandan yoğunluk toplu taşıma araçlarında da yaşandı. Metro, metrobüs hatlarında yoğunluk oluştuğu görüldü.

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