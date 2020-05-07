550 ürünüyle cirosunu yüzde 13 arttırdı

Şirketin konsolide brüt karı 160,3 milyon liraya yükselirken, FAVÖK ise 97,1 milyon lira oldu. Kerevitaş’ın, Dondurulmuş Gıda ve Konserve İş Birimi’nde ciro yüzde 13,8 artışla 206,7 milyon lira olarak gerçekleşirken; Yağ İş Biriminde ciro yüzde 13,2 artışla 493,6 milyon lira oldu.