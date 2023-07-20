55 yaş üstü çalışanlar iş dünyasına geri dönüyor!

Son yapılan bir araştırmaya göre 10 yıldan kısa bir süre içerisinde küresel işgücünün 4’te birinin 55 yaş üstü çalışanlardan oluşması bekleniyor. Pandemi sürecinde emekli olan çalışanlar için de tatil kısa sürebilir.

Yapılan son bir küresel araştırmaya göre 2030 yılına kadar yaklaşık 150 milyon kariyer pozisyonu 55 yaş ve üzerindeki çalışanlar tarafından doldurulacak. CNBC’nin haberine göre Bain & Company tarafından birden fazla ülkede yapılan araştırma, daha yaşlı ve tecübeli çalışanların 2031 yılında küresel iş gücünün dörtte birini oluşturacağını öngördü.

Bain & Company Ortağı Andrew Schwedel, konuyla ilgili açıklamasında, “Bu çok önemli bir değişim. Japonya halihazırda işgücünün neredeyse %40’ını 55 yaşın üzerinde çalışanlarla doldurarak bu alanda öncü oldu. Avrupa ve ABD de çok fazla geride kalmış değil. Bu bölgelerdeki oranlar %25 ila %30 seviyesinde” ifadelerine yer verdi.

Ancak ileri yaştaki iş gücü sadece gelişmiş ekonomilere has bir durum değil. Örneğin araştırmaya göre Çin’de 65 yaş ve üzerindeki yaşlı nüfusu 2050 yılına kadar iki katına çıkacak.

Bain açıklamasında, “Düşen doğurganlık oranları ve uzun eğitim süreçleri gibi nedenlerden dolayı daha az sayıda genç nüfus işgücüne katılıyor. OECD verilerine göre erken emekliliğe yönelik uzun vadeli eğilim yavaş yavaş tersine dönüyor” denildi.

Araştırmaya göre emeklilerin işgücüne yeniden katılması trendi, aşırı ısınan istihdam piyasası, yükselen enflasyon ve Kovid kaynaklı sağlık risklerinin azalmasıyla da desteklenebilir. Bain pandeminin ilk aylarında emekliliklerde görülen artışın daha çok uzun süreli bir tatil gibi görüneceğini belirtiyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İleri yaşlardaki çalışanlar ne istiyor?

Son yıllarda dünyanın dört bir yanındaki ülkeler emeklilik yaşlarını halktan gelen tüm protestolara rağmen artırıyor. Finansgundem.com’un derlediği bilgilere göre Fransa’da emeklilik yaşının 62’den 64’e getirilmesi bu yıl ülkede büyük çaplı protestoların ortaya çıkmasına sebep olmuştu.

Schwedel konuyla ilgili açıklamasında, “Şirketlerle konuştuğumda sürekli olarak duyduğum şey, istedikleri miktarlarda istedikleri yetenekteki çalışana sahip olmadıklarıdır” diyor. Bain ortağı bu sebeple işletmeler devlet politikalarını beklememelerini ve “hedef odaklı uygulamalar” oluşturmalarını tavsiye ediyor.

2020 küresel işveren anketine göre, firmaların sadece %4'ü yaşlı çalışanları entegre eden veya çok kuşaklı bir işgücünü desteklemeye yardımcı olan programlara bağlı kaldı.

Schwedel, “İşe alıma, çalışanlarını elinde tutmaya, yeni beceriler kazandırmaya ve bir grubun güçlü yönlerine saygı duymaya yatırım yapan şirketler, işgücü demografisi değişmeye devam ettikçe kendilerini başarıya hazırlayacaklar” açıklamasında bulundu.

Araştırma firmasına göre bu başarının anahtarı ise yaşlı çalışanları neyin motive ettiğini anlamakta yatıyor. Bain 19 ülkede 40 bin çalışanla yaptığı ankette ileri yaştaki çalışanların önceliklerinin de değiştiğini buldu.

Araştırmaya göre 60 yaşın altındaki çalışanlar ortalama olarak iyi bir tazminat ödemesiyle motive oluyor. Ancak daha yaşlı çalışanlarsa daha fazla özerkliğe ve esnekliğe sahip olacakları bir alanda “ilgi çekici işler” yapmakla motive oluyorlar.

Raporda “İleri yaş çalışanların birçoğu zanaatlarında ustalaşmaya odaklanıyor. Diğerleri ise eylemlerinin olumlu bir sosyal etki yarattığını görerek ödüllendirilmiş hissediyor” denildi.

Shwedel rapordaki yorumlara ek olarak, “Motivasyon bireye göre farklıdır ve kişinin kariyeri boyunca değişir. Araştırma şirketlerin genç çalışanlara hitap etmeye çalışırken yaşlı çalışanlara hitap etmek için de farklı şeyler için yapmaları gerektiğine işaret ediyor” dedi.

FINANSGUNDEM