5.5 milyon konut dönüşüm bekliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “dikey mimari yerine yatay mimari tercih edilmesi” konusunda uyarıları olduğu anımsatan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bakanlık tarafından hazırlanan “Kentsel Dönüşüm Stratejisi” ve “Mekansal Strateji Planı” ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, geçmişte yüksek binaların ihtiyaç olduğunu ama bugün şehirlerin siluetini bozan yüksek binaları bilhassa kentsel dönüşümde istemediklerini söyledi.

“Deprem bölgesindeyiz”

Türkiye’nin topraklarının yaklaşık yüzde 66’sının, nüfusun da yüzde 71’inin birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde yaşadığına işaret eden Kurum, bugün için ülkedeki 5-5,5 milyon yapının dönüşmesi gerektiğini ifade etti. Kurum, “Bu 2025 yılında 7,5 milyon yapıyı öngörüyor. Dolayısıyla bizim bu yapıları bir an önce dönüştürmemiz şart. Bu kaçınılmaz bir gerçek” diye konuştu.

2012’de Erdoğan’ın öncülüğünde kentsel dönüşüme ilişkin yasa çıkarıldığını hatırlatan Kurum, “2012’den beri yaklaşık 550 bin konutun dönüşümü sağlandı. Önümüzde daha yapılması gereken çok iş var” dedi.

Bakan Kurum, yeni yapacakları binaların 4 ya da 5 katlı olacağını vurgulayarak, insanların sosyal ilişkiler içerisine girebildikleri, içinde camisi, millet bahçesi, parkı, meydanı, okulu bulunan örnek şehirler inşa etmek istediklerini anlattı.

50 yıllık planlama

Çok proje yapmak zorunda olmadıklarına ama yapılanların da örnek olması gerektiğini dile getiren Kurum, “mekansal strateji planı”nın önemine işaret etti.

“Ülkemizin, şehirlerimizin önümüzdeki 50 yılını planlamak istiyoruz” diyen Kurum, bu yüzden mekansal strateji planının kendileri için çok büyük önem arz ettiğini söyledi. Murat Kurum, bu planlamada kentsel dönüşümün, 7 bölgedeki mimari kültürün estetiğini yansıttığı değerlerin de bulunacağını vurguladı. “Sultanahmet Meydanı”ndaki yapılaşmanın örnek alındığı, içinde bisiklet ve yürüyüş yolunu zorunlu hale getiren bir mekansal plan hazırlamak istediklerini belirten Kurum, şöyle devam etti: “Böylelikle lojistik, ulaşım, tarım, turizm ve sanayi anlamında doğru yer neresi, ihtiyaç olan neresi, nüfusumuz hangi yöne doğru büyüyor, şehirlerin ihtiyaçlar nedir? O planda bunları inşallah koyacağız. Önümüzdeki 2023’ü, 2053’ü, 2071’i planlayacak bir planlama olacak. O yüzden biz bu mekansal planı çok önemsiyoruz.”

İmar barışı

Bakan Kurum, imar barışından bugüne kadar yaklaşık 8 milyon 600 bin vatandaşın yararlandığını da bildirdi.

İstanbul 5 millet bahçesine kavuşuyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da hafta sonu 5 millet bahçesini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı törenle açacaklarını söyledi. İstanbul’da Başakşehir, Kayaşehir, Hoşdere, Baruthane ve Çırpıcı millet bahçelerini hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla açacaklarını duyuran Kurum, “Sadece bu parklarla İstanbul’a 1,5 milyon metrekare yeşil alan kazandıracağız” dedi.