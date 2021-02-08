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Yaşam 54 adet! Midesinden çıktı
Yaşam

54 adet! Midesinden çıktı

İngiltere’nin Great Manchester bölgesinde yaşayan 12 yaşındaki Rhiley Morrison adlı çocuğun midesinden 54 adet mıknatıslı bilye çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-02-08 18:30:00 -
54 adet! Midesinden çıktı

İngiltere’nin Great Manchester bölgesinde yaşayan 12 yaşındaki Rhiley Morrison adlı çocuğun, midesindeki mıknatısların vücudunun dışındaki metalleri tutup tutmayacağını ölçmek için bir deney gerçekleştirdiği belirtiliyor. Morrison'ın, bu deneyin sonucunu görmek için 54 tane mıknatıslı bilye yuttuğu, ardından fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

​Doktorlar, röntgende Morrison'un midesinde yapışık şekilde 54 adet mıknatıslı bilye tespit etti. Doktorların 4 saatlik operasyon sonucunda Morrison'un midesini yıkarak, mıknatıslı bilyeyi midesinden çıkardığı bilgisi paylaşıldı.

Morrison’un durumunun iyi olduğu belirtilirken, operasyonu yapan doktorlar "Hayati bir tehlikeyi atlattı. Mıknatıslı bilyelerin ağırlığı ölümcül hastalıklara da neden olabilirdi. Mucizevi bir şekilde hayatta olması son derece önemli bir durum" açıklamasında bulundu.

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