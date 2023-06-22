5.35 milyar lira kar eden KOÇ'a Anayasa Mahkemesi kıyağı!
Anayasa Mahkemesi, Rekabet Kurumu tarafından KOÇ Holfding bünyesinde faaliyet göstren Ford Otosan‘da yapılan aramayı değerlendirdi. AYM, 5.35 milyar lira kar eden KOÇ'a kıyak geçerek aramayı, "Konut dokunulmazlığı ihlali" şeklinde değerlendirdi.
KOÇ'un iştirakı Ford Otosan, 2019 yılında Rekabet Kurumu uzmanlarınca şirkette yapılan aramaları “konut dokunulmazlığı ihlali” olarak görüp Anayasa Mahkemesi’nde dava açmıştı.
KOÇ'a kıyak geçen AYM, “konut dokunulmazlığı ihlali” başvurusunu onayladı.
20 Haziran 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi kararında, “Anayasa’nın 21’inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde, usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça kimsenin konutuna girilemeyeceği, konutunda arama yapılamayacağı, buradaki eşyaya el konulamayacağı belirtilmiştir. Aynı fıkrada, gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde ise doğrudan hâkim kararı yerine kanunla yetkili kılınmış mercinin yazılı emrinin yeterli görülebileceği ifade edilmiştir.” denildi.
Ford Otosan 2023 yılının ilk çeyreğinde 66,3 milyar TL tutarındaki satış hasılatından 5,35 milyar TL net kâr elde etti. Toplam satış hasılatı (ciro) ise yıllık yüzde 138 arttı.
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