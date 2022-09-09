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Aktüel 53 yıldır bu işi yapıyor! Tanesi...
Aktüel

53 yıldır bu işi yapıyor! Tanesi...

Konya’da günümüzde unutulmaya yüz tutan mesleklerden biri olan yorgancılığı 53 yıldır el emeği ile yapan Ali Turgutlu, kış aylarının yaklaşmasıyla yorgan yaptırmak isteyen vatandaşların sipariş vermeye başladığını söyledi. Turgutlu,' Ben 65 yaşına girdim ama mesleğimi severek yaptığım için 18-20 yaşındaki gibi çalışıyorum. Çift kişilik yorgan 700-800 lira, tek kişilik yorgan ise 600 lira' diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-09-09 15:23:00 -
53 yıldır bu işi yapıyor! Tanesi...

Konya’da günümüzde unutulmaya yüz tutan mesleklerden biri olan yorgancılığı 53 yıldır el emeği ile yapan Ali Turgutlu, kış aylarının yaklaşmasıyla yorgan yaptırmak isteyen vatandaşların sipariş vermeye başladığını söyledi. Turgutlu,' Ben 65 yaşına girdim ama mesleğimi severek yaptığım için 18-20 yaşındaki gibi çalışıyorum. Çift kişilik yorgan 700-800 lira, tek kişilik yorgan ise 600 lira' diye konuştu.
Unutulmaya yüz tutmuş yorgancılık mesleğinin son temsilcilerinden olan 65 yaşındaki Ali Turgutlu, Konya’nın Beyşehir ilçesinden hayranlık duyduğu işi öğrenmek üzere 11 yaşındayken İzmir’de bulunan ağabeyinin yanına gitti. Yorgan dikimi yapan iş yerinde çırak olarak işe başlayan Turgutlu, 23 yıl kalfa olarak çalıştı. Ali Turgutlu daha sonra Konya’ya taşınarak, merkez Selçuklu ilçesi Kılıçaslan Mahallesi Pınar Sokak'ta bulunan 20 metrekarelik iş yerini açtı. 53 yıldır aynı yerde yorgancılık yapan Ali Turgutlu, “Eylül ayı geldi, yavaş yavaş kış hazırlıkları, düğün hazırlıkları başladı. 2 aya kadar bu şekilde sürer. Daha sonra bizim işler yavaşlar. Benim mesleğim zor ama ekmek paramız, mesleğimiz olunca zor kolay seçmiyoruz. O yüzden elimizden geldiğince kolay yapmaya çalışıyoruz” dedi.

“MESLEĞİMİ SEVEREK YAPTIĞIM İÇİN 18-20 YAŞINDAKİ GİBİ ÇALIŞIYORUM”

Turgutlu, "Benim diktiğim yorganlar çok emek olduğu için uzun sürüyor, ortalama 7 veya 8 saat sürüyor bir yorgan dikimi. O da en hızlı çalışırsam o kadar sürüyor, tabii bunu 2-3 saatte dikenler de var. Bu süre zarfında hazırlık aşamamızda yorgan dikimi için kumaş alıyoruz, yüzünü çatıyoruz, yününü atıyoruz, getirip tartıp kumaşa yünü doldurup sopalayıp dikim aşamasına geçiyoruz. Benim için gerçekten zor oluyor, zorlanmaya başladım ama işimi severek yaptığım için düzgün oluyor. Ben 65 yaşına girdim ama mesleğimi severek yaptığım için 18-20 yaşındaki gibi çalışıyorum. Çift kişilik yorgan 700-800 lira, tek kişilik yorgan ise 600 lira” diye konuştu.

 

 


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