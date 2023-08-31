52 Yaşındaki Çinli gençlik sırlarını açıkladı: Çin ülkesiyle hayatlarımıza giren maske! Son hali çok daha güzel

Kamelya yağı

Saçınızı canlı ve güçlü tutmak mı istiyorsunuz? Kamelya yağı kullanarak hem dökülmeyi engelleyebilirsiniz, hem de cildinizdeki yaraları iz bırakmadan iyileştirir.

Yeşil Çay!

Sadece çay deyip geçmemek gereken yeşil çayın sağlık faydaları saymakla bitmez. Düzenli olarak içtiğinizde, vücudunuzdan toksinleri arındırır ve metabolizmanızı hızlandırır. Bir parça pamuk yardımıyla cildinizi temizlediğinizde ise gözeneklerinizi açar ve ölü deriyi ciltten arındırır.

Maş Fasulyesi

Cildinizi genç, yumuşak ve temiz tutmak istiyorsanız, maş fasulyesi tozunu yoğurt veya su ile karıştırarak yüzünüze uygulayın ve 20 dakika sonra yıkayın. Düzenli kullanımda cildinizin değişimine inanamayacaksınız.

Nane yaprağı

Asyalı kadınlar nane yapraklarını ciltlerini temiz ve taze tutmak için yüzyıllardır kullanıyor. Taze nane yapraklarını suyla karıştırıp ezin ve macun haline getirdiğiniz karışımı cildinize uygulayın. 5 dakika sonra durulayın.

ÖNE ÇIKAN VİDEO