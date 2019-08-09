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52 gün sonra gıyabi cenaze namazları kılındı

Trabzon’un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde 18 Haziran 2019 günü meydana gelen 8 kişinin öldüğü selde kaybolan 2 kişi için kaybolmalarının üzerinden geçen 52.

09 Ağustos 2019 Cuma 14:26
52 gün sonra gıyabi cenaze namazları kılındı

Trabzon’un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde 18 Haziran 2019 günü meydana gelen 8 kişinin öldüğü selde kaybolan 2 kişi için kaybolmalarının üzerinden geçen 52. günde ilçede gıyabi cenaze namazı kılındı.


Çamlıktepe Mahallesi’nde 18 Haziran’da aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen selde Araklı Belediyesi personeli Ali Abdullah Osmanoğlu, imam Soner Özbay, Mehmet Cevahir, Helim Köse, DSİ personeli Hasan Çakar ve Büyükşehir Belediyesi personeli Baki Turhan, Erdoğan Uzun ve Ali Kemal Çoşkuner hayatını kaybetti. Mahalle bakkalı Mahmut Köseoğlu ve gençliğinin baharındaki Cengiz Cevahir’i arama çalışmalarına 30 kişilik JAK timinin yanı sıra Trabzon, Samsun, Erzurum AFAD, Jandarma Sahil Güvenlik, Rize-Artvin Deniz Polisi’nden çok sayıda görevli ve helikopterler katıldı ancak 52 gündür süren çalışmalarda kayıp 2 şahsın cesedine ulaşılamadı. Mahalle halkı da kendi aralarında ekipler kurarak arama çalışmalarına katılırken, bir sonuç elde edilemedi.


Selde hayatlarını kaybeden ancak cenazelerine ulaşılamayan Cengiz Cevahir ve Mahmut Köseoğlu için bugün Cuma namazına müteakip ilçe merkezinde giyabi cenaze namazları kılındı. Cenaze namazına Kaymakam M. Nuri Çetin, Belediye Başkanı Recep Çebi ve Müftü Abdülkerim Tohumcu da katıldı.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 14:26
  1. doğa

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