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52 başpehlivan dualı çayıra çıkacak

658’inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Edirne Sarayiçi Er Meydanı’nda yarın 52 başpehlivan mücadele edecek.

05 Temmuz 2019 Cuma 11:24
52 başpehlivan dualı çayıra çıkacak

658’inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Edirne Sarayiçi Er Meydanı’nda yarın 52 başpehlivan mücadele edecek. Geçen yıl başpehlivan sayısı 57 iken bu yıl sayı 52’ye geriledi.


Olimpiyatlardan sonra dünyanın en eski spor organizasyonu olarak kabul edilen bitmeyen güreşin devam efsanesi Kırkpınar’da, bu yıl tüm zamanların kayıt rekoru kırıldı.


Geçen yıl 2 bin 228 pehlivanla kırılan rekor bu yıl egale edildi. 658. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne 14 ayrı boyda toplamda 2 bin 380 pehlivan kayıt yaptırdı.



Recep Kara kayıt yaptırmadı


Bu yıl başpehlivanlık güreşlerinde ise 52 pehlivan altın kemer için mücadele edecek. Geçen yıl Kırkpınar’a katılmama kararı alan Kırkpınar’ın iddialı başpehlivanlarından Recep Kara, bu yıl kayıt yaptırmayarak, kararını uyguladı. Kara’nın, Kırkpınar Er Meydanı’na gelip, güreşleri izleyeceği öğrenildi.



"Tam 2 bin 380 yiğit Er Meydanı’na ayak basacak"


Boylara göre güreşecek pehlivan sayıları ise şu şekilde:


“Kırkpınar’da yeni kayıt rekoru kırıldı. Minik-1 boyda 145, Minik-2 boyda 155, Teşvik-1 boyda 170, Teşvik-2 boyda 199, Tozkoparan boyda 211, Ayak boyunda 199, Deste Küçük boyda 216, Deste Orta boyda 167, Deste Büyük boyda 119, Küçük Orta Küçük boyda 373, Küçük Orta Büyük boyda 148, Büyük Orta boyda 136, Başaltı 90 ve baş pehlivan boyunda 52 pehlivan olmak üzere toplam 2 bin 380 pehlivan bu yıl dualı çayıra ayak basarak, Er Meydanı Kırkpınar’da güreş tutacak.”



Başpehlivanlık mücadeleleri yarın başlıyor


Edirne Belediye Başkanlığı’nın ev sahipliğinde Sarayiçi Er Meydanı’nda gerçekleşecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde, bu yıl dualı çayır Er Meydanı’na 52 başpehlivan ayak basacak. 06-07 Temmuz 2019 tarihlerinde, birinci tur, ikinci tur, üçüncü tur müsabakalarının ardından çeyrek ve yarı final müsabakalarının ardından adını finale yazdıran 2 yiğitten birisi altın kemerin sahibi olarak adını altın harflerle tarih sayfalarına yazdıracak.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 11:24
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