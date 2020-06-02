511 yıllık tarihi ‘Taşhan’ ihaleye çıkıyor

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen Taşhan, ’kafeterya’ olarak kiralanmak üzere ihaleye çıkacak.

Mahmut Bin Ali Paşa Vakfı’nca 16. yüzyılda yaptırılan tarihi Taşhan’ın 2016 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan restorasyon çalışmaları tamamlanmış, Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmişti.

6 milyon lira harcanarak restore edilen 511 yıllık Taşhan ’kafeterya’ olarak kullanılmak üzere 3 yıllığına kiraya verilecek. İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi’nde 886.53 metrekare alan içerinde bulunan tarihi binanın ihalesi 4 Haziran Perşembe günü saat 14.30’da Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu’nda yapılacak.