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51 kilo 420 gram eroin ele geçirildi

Edremit ilçesinde bir araçta 51 kilo 420 gram eroin bulundu.

10 Ekim 2018 Çarşamba 09:51
51 kilo 420 gram eroin ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarından uyuşturucu ticareti, nakli ve depolanmasına karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler ihbar üzerine Kavurma Mahallesi TOKİ sitelerinde park halindeki kamyonette arama yaptı.

Narkotik köpeği "Zeyna"nın da kullanıldığı aramada, aracın bagajında 100 paket halinde 51 kilo 420 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili O.H. ve H.İ. "uyuşturucu veya uyarıcı ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 09:51
  1. uyuşturucu operasyonu
  2. van

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