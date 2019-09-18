50'den fazla öğrenci hastaneye kaldırıldı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 50’den fazla öğrenci kızarıklık ve kaşıntı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.18 Eylül 2019 Çarşamba 16:42
Sındırgı ilçesinde İbrahim Ethem Akıncı İlkokulunda öğrencilerin henüz bilinmeyen bir nedenle derste kızarıklık ve kaşıntışikayetleri başladı.
50'den fazla öğrencinin şikayeti üzerine okula gelen 112 ekipleri, çocukları Sındırgı Devlet Hastanesine kaldırdı. 20 öğrencinin tedavisine başlandı. Öğrencilerin yapılan ilk incelemesinde ciltlerinde kızarıklık olduğu görüldü.
Hayati tehlikeleri bulunmuyor
Çocukların hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedilirken, Kaymakam Zafer Oktay ile Sındırgı Belediye Başkan Vekili Yücel Karan olayla ilgili yetkililerden bilgi aldı.
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