50'den fazla öğrenci hastaneye kaldırıldı Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 50’den fazla öğrenci kızarıklık ve kaşıntı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Sındırgı ilçesinde İbrahim Ethem Akıncı İlkokulunda öğrencilerin henüz bilinmeyen bir nedenle derste kızarıklık ve kaşıntışikayetleri başladı. 50'den fazla öğrencinin şikayeti üzerine okula gelen 112 ekipleri, çocukları Sındırgı Devlet Hastanesine kaldırdı. 20 öğrencinin tedavisine başlandı. Öğrencilerin yapılan ilk incelemesinde ciltlerinde kızarıklık olduğu görüldü. Hayati tehlikeleri bulunmuyor Çocukların hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedilirken, Kaymakam Zafer Oktay ile Sındırgı Belediye Başkan Vekili Yücel Karan olayla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

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