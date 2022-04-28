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Ekonomi 500 TL banknot çıkacak mı? 5 TL madeni para mı olacak?
Ekonomi

500 TL banknot çıkacak mı? 5 TL madeni para mı olacak?

Bir süredir 500 TL’lik banknot ile 5 TL’lik madeni para basılacağı yönünde iddialar kulaktan kulağa dolaşıyor. Konu hakkında Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’ndan açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2022-04-28 11:40:00 -
500 TL banknot çıkacak mı? 5 TL madeni para mı olacak?

Son günlerde 500 TL banknot ile 5 TL madeni para çıkacağı yönünde yer alan iddialara cevap geldi. Peki, 500 TL’lik kağıt para çıkacak mı?

500 TL banknot çıkacak mı? 5 TL madeni para mı olacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı. Şahap Kavcıoğlu, “2022 yılsonu enflasyon tahminini 19,6 puanlık güncellemeyle yüzde 23,2'den yüzde 42,8'e yükselttik. Enflasyon tahmin aralığımızın orta noktaları 2022 sonunda yüzde 42,8, 2023 sonunda yüzde 12,9 ve 2024 sonunda yüzde 8,3 seviyelerine tekabül etmektedir. Enflasyonun mayıstan sonra inmeye başlayacağını görüyoruz, olumlu gelişmelerle düşündüğümüzün altında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz” dedi.

Şahap Kavcıoğlu, 500 TL banknot iddialarına yanıt verdi. Kavcıoğlu, “500 TL banknot, 5 TL madeni para konusunda bir hazırlığımız yok. Bu iddiaların ciddiye alınacak bir tarafı yok” dedi.

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